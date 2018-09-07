Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.