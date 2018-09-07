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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

07 Eylül 2018 Cuma 23:14
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 23:14
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