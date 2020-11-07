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Dünya Saldırı hazırlığındaki Ermeniler imha edildi
Dünya

Saldırı hazırlığındaki Ermeniler imha edildi

Azerbaycan birliklerine saldırmaya hazırlanan Ermenistan askerleri, Azerbaycan Türkleri tarafından geri püskürtüldü. Ağır kayıplar veren Ermeni askerler bölgeden geri çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:38:00 -
Saldırı hazırlığındaki Ermeniler imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım gün boyunca ve 7 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ağdere, Ağdam ve Hocavend istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı'nın Ağdere istikametinde askeri araçları ve havanları imha edildi. Azerbaycan ordu birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan ordusunun 6. Muhrip Alayı, 1. Taburu’nun askerlerinin kayıplar verdiği ve D-30 obüslerinin imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

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