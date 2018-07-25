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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:50
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Ceylanpınar'a saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.

Güvenlik güçleri, 4 teröristi silahlı zırhlı araçlarla ateş altına alarak hale getirdi. Teröristlerin kullandığı gözetleme noktası da imha edildi.

Olayın ardından Ceylanpınar sınırında alınan önlemleri artırıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:50
  1. terör operasyonu
  2. PKK
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