Saldırı hazırlığında olan 7 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.01 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/DPpkOmb78n— TSK (@TSKGnkur) 1 Eylül 2018
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
YORUM YAZ