Saldırı hazırlığında olan 7 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/DPpkOmb78n — TSK (@TSKGnkur) 1 Eylül 2018

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."