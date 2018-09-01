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Saldırı hazırlığında olan 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
Saldırı hazırlığında olan 7 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 01 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
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