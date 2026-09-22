Takım değişse de dereceler değişmiyor: Başarı SUBÜ’nün genlerinde var

"AMACIMIZ SAVUNMA SANAYİSİNE KATKI SAĞLAYACAK MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK": Sürdürülebilirliğin kendileri için ana hedef olduğunu vurgulayan ABRA Takım Başkanı Yunus Emre Kutlu, "6 yıllık bir ekibimiz var. Şu an aktifte 100 kişi olarak çalışıyoruz. İnsansız hava araçları, denizaltı aracı, insansız deniz aracı, hava savunma sistemleri gibi sistemler üzerinde çalışıyoruz. Bu sene 10 farklı kategoride finalist oldu ekibimiz. Türkiye'nin en büyük ekiplerinden birine sahibiz. Derecelerimiz var. 10 ekip yurt içinde, 1 ekip de yurt dışında yarışmalara katıldı. Burada bizim için önemli olan kısım sürdürülebilirlik. Bunu da güzel bir şekilde sağladığımızı düşünüyoruz çünkü SÜRÜ İHA yarışmasında 3 senedir dereceye giriyoruz, aynı şekilde Savaşan İHA yarışmasında da 2 senedir dereceye giriyoruz. Buradaki asıl olay, her sene takım değişiyor fakat ABRA ismi sürekli dereceye giriyor. Bu sene 3. olduğumuz iki kategori var. Sürü İHA yarışmasında, hava araçları kendi arasında haberleşip sürü formasyonu, sürü navigasyonu, birbirleri ile tam otonom şekilde haberleşmesi ve görevi icra etmesi bekleniyor. Bu görevleri başarıyla icra ederek 3. olduk. Aynı şekilde Savaşan İHA yarışmasında da üçüncü olduk. Burada beklenen görev ise otonom hava-hava harp muharebesi bekleniyor. Rakip uçağı 4 saniyelik bir kilitlenme yapıp onu yazılımsal olarak imha ettik. Onun haricinde kamikaze görevi aynı yarışmada bulunuyor. Bu görevi de başarılı şekilde yaparak 3. olduk. Bu yarışmada geçen sene de 2. olmuştuk. Bundan sonra sürdürülebilirlik açısından her sene dereceye girmeyi hedefliyoruz" dedi.