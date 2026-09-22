Takım değişse de dereceler değişmiyor: Başarı SUBÜ’nün genlerinde var

"BURADA ÇOK BÜYÜK BIR EKOSISTEM VAR": Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve ABRA Başkan Yardımcısı Selman Demirtaş ise takıma katılım sürecini ve teknik zorlukları anlatarak, "2025 yılında ABRA'ya katıldım. Şu an ikinci senem. Kulübün başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum aynı zamanda. Eskiden beri bir şeyleri bozup parçalamayı çok severdim. Zaten bu yüzden en başta mühendislik tercih ettim. Tabi ki hedefimizi yüksek tutsak da hiçbir zaman benim böyle bir hayalim yoktu aslında. Kervan yolda düzülür şeklinde ilerlemiş olduk. Teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü Türkiye'de ilk bizim okulumuzda açıldı zaten. Şu anda da örnek çalışmalar devam ediyor, bizden örnek alan başka okullar da var. Ben ilk geldiğimde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra bunu değerlendirmek istedim. Takıma bu şekilde katıldım. Burada çok büyük bir ekosistem var aslında. Bunu gerçekten yapmak zor. Rektör hocamız var, danışman hocalarımız bize çok destek oluyorlar. Onların desteği olmasa biz bu noktaya gelemezdik. Burada benim yaptığım iş aslında sistem mühendisliği. Sistemin ana taşlarını oturtmak. Yarışma isterine göre sistem hazırlamak. Yapım sürecinde bizi en çok zorlayan kısım, yarışma isterindeki taleplerin, mesela aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi olması istendiğinde, bu duruma uygun motor, pervane ve batarya konfigürasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. En çok zaman alan kısım aracı montajlamaktan ziyade bu yüksek mühendislik gerektiren isterleri karşılamak oluyor" ifadelerini kullandı.