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Gündem Salda Gölü’ndeki sarımtırak birikintinin ne olduğu belirlendi
Gündem

Salda Gölü’ndeki sarımtırak birikintinin ne olduğu belirlendi

Salda Gölü’ndeki sarımtırak su birikintisinin analiz sonucu çıktı. Yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygunluk olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 05:38:00 -
Salda Gölü’ndeki sarımtırak birikintinin ne olduğu belirlendi

Geçtiğimiz günlerde Salda Gölü’nde oluşan sarımtırak su birikintisinin atık su olduğu iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı. Salda Gölü’nün halk plajının kıyı kısmında oluşan sarımtırak su birikintisini yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman oluşan görüntünün kıyı kenarında bulunan sazlıklardan yayılan polenlerden oluştuğunu ifade etmiş, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ve Yeşilova Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan numune alınmıştı.

Salda Gölü’nden alınan numuneler, mikrobiyolojik Escherichia coli ve Fekal Streptococ açısından Burdur Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapıldı.

Aynı zamanda ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına numune gönderildi. Yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edildi.

Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında yapılan analizlerde ise Siyanobakter sayısı sıfır ve bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil, sarımtrak renk değişikliğinden sorumlu Klorofil- a, tespit edilmedi olarak raporlandı.

Kimyasal açıdan yapılan Siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak belirlendi.

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Yorumlar

asim keskin

Resmen atiksu, bu rezilligi örtbas etmek icin labaratuavarlarda inceleme yapiyorlar ve halkin anlamadigi bir kac kimyasal maddeden bahsediyorlar ve uygundur diyorlar.  
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