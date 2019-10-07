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Salçalar neden küfleniyor? Salça küfüne son! Salçaların küflenmemesi için neler yapılmalı?

Salça kapağı açıldığında havayla temas sonucu küflenmeye başlıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:42
Salçalar neden küfleniyor? Salça küfüne son! Salçaların küflenmemesi için neler yapılmalı?

Yemeğe lezzet veren salçanın küflenmesini önlemek, için  bilmeniz gerekenleri siz değerleri okurlarımız için bir araya getirdik.

*Salçanın üzerine bir miktar sıvı yağ aktarın. Sıvı yağ küflenmesini engelleyecektir.

*Muhakkak cam kavanozlarda saklayın.

*Hava almadığından emin olun.

*Kullandıktan sonra kaşık yardımı ile salçayı düzleştirin. Böylece sulanmasını ve küflenmesini önlemiş olacaksınız.

*Taze malzemeler salçanın uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır.

*Küçük kavanozlara ayırdığımız salçalara, katı yağı  tavada eritin üzerine ilave edin. Katı yağ donduktan sonra salçanın hava almasını engelleyecektir.

*Salçanızı bir miktar tuz ile karıştırarak bozulup küflenmesine engel olabilirsiniz.

*Salçanın üzerinde kalan yemek artıkları, küflenmesine neden olacağından  temiz bir kaşık ile salçayı kullanın.

*Kapağını kapatmadan önce ekleyeceğiniz zeytinyağı ve sarımsak ikilisi salçanın ömrünü uzatacaktır.

*Hazır salçaları kullanıyorsanız küflenmenin önlenmesi için tuzdan destek alabilirsiniz.

*Salçanızı bir tepsiye güzelce yayın ve üzerine biraz sıvı yağ ekleyerek karıştırın. Düşük sıcaklıkta çalışan bir fırında bir süre pişirin. Aralarda fırının kapağını açıp salçayı karıştırmayı unutmayın.

*Salçaları buz kalıplarının içerisinde saklayarak küflenmesini önleyebilirsiniz.

*Hazır salçalarda su oranı çok fazladır. Bu nedenle salçayı bir süre güneş ışığı alan bir yerde bir kap içine koyup üzerini bir tülbentle örtüp ara,ara  karıştırarak bekletmek küflenmeyi yok edecektir.

Hayırlı Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:42
  1. Salça

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