Salça yaparken yapılan hatalar... Evde salça nasıl yapılır? Bu yöntemle salça 1 yıl bozulmuyor...

Kış hazırlıklarına başlayan Urfalı kadınlar büyük bir emekle hazırladıkları salçaları damlara çıkarmaya başladı. Güneşin altında kurutulması ile pek çok salçaya göre farklı bir tada sahip olan Urfa salçası, kentte mutfakların vazgeçilmesi. Üstelik sadece Urfalıların sofrasına konmuyor, uzun zamandır başka kentlerden de sipariş ediliyor. Çoğu kadın kışın kendi mutfağı için salça hazırlarken bazıları da ticaretini yapıyor.

"Daha önce evde salça yaptım ama istediğim gibi olmadı" diyorsanız belki de bu hatalardan birini yapıyor olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

Salçayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakıyorsunuz

Domatesin en önemli maddelerden biri olan likopen çok hassas bir yapıya sahip. Domatese kırmızı rengini veren likopen aynı zamanda çok iyi bir antioksidan. Likopene zarar vermemek içinse hazırladığınız salçayı direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekiyor.

Diğer bir deyişle sağlıklı gün ışığında hazırlanmış bir salça yapmak istiyorsanız, eylül ayını tercih edin ve 9-11 ve 15-17 saatleri arasında salçanızı dinlendirmeye özen gösterin.

Tohum, sap ve çekirdeklerini tamamen ayıklamıyorsunuz

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Biber salçası yaparken biberlerin tohum ve saplarını, domates salçası yaparken domateslerin çekirdeklerini tam olarak ayıkladığınıza özellikle dikkat edin. Aksi takdirde salçanın tadı ve dokusu istediğiniz gibi olmayacaktır.

Salçayı karıştırırken metal kaşık kullanıyorsunuz

Aman diyelim. Tıpkı reçel yaparken olduğu gibi salçayı pişirirken ve karıştırırken de mutlaka temiz ve kaynar su ile yıkanmış tahta kaşık kullanmalısınız. Metal kaşık kullanırsanız metalin içinde bulunan maddeler nedeniyle salça tepkimeye girebilir ve yapısı bozulabilir. Bu da salçanın kısa süre içinde küflenmesine neden olabilir.

İyotlu sofra tuzu kullanıyorsunuz

Salçaya eklediğiniz sofra tuzu onu sulandıracaktır. Oysa ki kaya tuzu kullandığınz takdirde salçanın uzun süre bozulmadan saklanmasını kolaylaştıracaktır. Bu yüzden tuz eklemekten korkmayın. On kilogram etli domates ortalama 100-150 gram kaya tuzunu kaldıracaktır.

Salça yapımı için sulu domatesler tercih ediyorsunuz

Salça yapımında sulu domatesler yerine etli ama daha yassı domatesler tercih etmelisiniz. Çoğu market ya da semt pazarında "salçalık domates" olarak satılan domates çeşitleri size fikir verebilir. Su oranı fazla olan domatesler salça yapımında daha fazla fire verecektir, salçanızın çok sulu olmasına sebep olacaktır.

Salçaları plastik ya da teneke kaplarda saklıyorsunuz

Salçalarınızın küflenmesini ya da ekşimesini istemiyorsanız onları mutlaka sterilize edilmiş cam kavanozlarda saklamalısınız. Bu cam kavanozları kullanmadan önce onları kaynar suda uzun süre kaynatıp dezenfekte etmeyi ve kapaklarının temiz ve zedesiz olmasına dikkat etmeyi unutmayın. Salçanın hava almaması için kapağın sıkıca kapanmasına özen gösterin.

Hazırladığınız salçanın üzerine zeytinyağı ilave etmiyorsunuz

Cam kavanozlara doldurduğunuz salçanın üzerine zeytinyağı eklemek onun küflenmesini ve bozulmasını engelleyecektir. Zira ekleyeceğiniz yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir.

Kapaklarını kapattığınız salça kavanozlarını ters çevirmiyorsunuz

Hep dedik ya salçanın uzun ömürlü olması ve küflenmemesi için kavanozların hava almaması çok önemli. İşte bunun için kapaklarını sıkıca kapattığınız cam kavanozları ters çevirip öyle bekletmeniz riski en aza indirmenizi sağlayacaktır.

Salça yapımında hangi tuz kullanılır?

Salçanın uzun süre dayanmasını sağlayan faktörlerin başında ise tuz geliyor. Salçanızın daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız kaya tuzu kullanın. İyotlu tuz sulanmasına neden olabilir.