Salça neden küflenir? Salça uzun süre bozulmadan nasıl saklanır? Seyrini değiştiren yöntem, bunu da yapın!

Her evde olan ve yemeklerin vazgeçilmezi olan salça maalesef çabuk küflenen yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Özellikle de hazır alınan salçalarda küflenme daha çabuk ve daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Aslında en mantıklısı evde kendi salçanızı yapmanızdan. Hem daha doğal hem de bozulma süresi daha fazla olduğu için sağlık açısından yararlıdır. Evde salça yapmak oldukça basittir. Yine de salçayı hazır alma taraftarıysanız erken küflenmesini engellemek için bazı müdahaleler yapmanız gerekir. Salçanın küflenme sebepleri belli başlıdır. Bu sebepleri kolayca engelleyebilir ve salçayı daha uzun süre tüketebilirsiniz. Aşağıdan salçanın küflenme nedenleri ve salça küflenmesini engellemenin yollarını bulabilirsiniz.

Salça Neden Küflenir ve Salça Küflenmesini Engellemenin Yolları

Salçanın plastik veya teneke kutularda olması bozulmasını hızlandıracaktır. Bu nedenle salça alırken cam kavanozda olanları tercih edin veya evde salça yaptığınızda cam kavanozda muhafaza ediniz.

Salçanın ağzını açık bırakmamaya özen gösterin. Her kullanımdan sonra üstüne streçle hava geçirmeyecek şekilde kapatın.

Salçayı açtıktan sonra üstüne biraz zeytinyağı gezdirin.Zeytinyağı buzdolabında donacağı için salçanın üst tabakasını koruyup bozulmasını engelleyecektir.

Salçayı alırken tahta ve kuru kaşık kullanmaya özen gösterin. Demir ve sulu kaşıklar salçanın bozulmasına neden olacaktır.

Salçayı sürekli olarak serin yerlerde muhafaza ediniz. Sıcak veya direk güneş alan yerlerde muhafaza etmek bozulmasına neden olacaktır.