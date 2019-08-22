Salça nasıl yapılır? Domates salçası tarifi

Ev hanımlarının kış aylarına yaklaştıkça kışlık hazırlıkları başladı. Kışlık yemek hazırlıklarından en önemlisi salça yapımıdır. Salça yapımı tarifi araştırılıyor. Peki domates salçası nasıl yağılır? iŞte domates salçası tarifi...

Salça nasıl yapılır?

Pişirerek yapılan salça, çiğ olarak yapılan salçaya göre daha zahmetlidir. Ancak ben iki türlüsünü de denedim hiçbir farkını göremedim diyorsanız dilediğiniz tarifi yapabilirsiniz.

Malzemeler

10 kg domates

Turşuluk tuz ve zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.

Daha sonra domatesleri robottan geçirin ve tencerenin içerisine boşaltın.

Çok kısık ateşte püre haline getirmiş olduğunuz domatesleri, koyu kavama gelinceye kadar pişirin.

Domatesleri ateşten aldıktan sonra içerisinde parça kalmadığından emin olmak için blenderdan geçirin.

Tuz miktarını kontrol edip ekleyerek tepsilere paylaştırıp güneşe koyma işlemine geçebilirsiniz.

Hazırladığnız domates salçasını soğuduktan sonra steril edilmiş kavanozlara doldurun. Üzerlerine zeytinyağı ilave ederek sıkıca kapatın. Zeytinyağı hava ile teması keser, bozulmadan saklanmasını sağlar.