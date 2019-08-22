0553 313 94 23

Salça nasıl yapılır? Domates salçası tarifi

Ev hanımlarının kış aylarına yaklaştıkça kışlık hazırlıkları başladı. Kışlık yemek hazırlıklarından en önemlisi salça yapımıdır. Salça yapımı tarifi araştırılıyor. Peki domates salçası nasıl yağılır? iŞte domates salçası tarifi...

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:13
Salça nasıl yapılır? Domates salçası tarifi

Ev hanımlarının kış aylarına yaklaştıkça kışlık hazırlıkları başladı. Kışlık yemek hazırlıklarından en önemlisi salça yapımıdır. Salça yapımı tarifi araştırılıyor. Peki domates salçası nasıl yağılır? iŞte domates salçası tarifi...

Salça nasıl yapılır?

Pişirerek yapılan salça, çiğ olarak yapılan salçaya göre daha zahmetlidir. Ancak ben iki türlüsünü de denedim hiçbir farkını göremedim diyorsanız dilediğiniz tarifi yapabilirsiniz.

Malzemeler

10 kg domates

Turşuluk tuz ve zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin.

Daha sonra domatesleri robottan geçirin ve tencerenin içerisine boşaltın.

Çok kısık ateşte püre haline getirmiş olduğunuz domatesleri, koyu kavama gelinceye kadar pişirin.

Domatesleri ateşten aldıktan sonra içerisinde parça kalmadığından emin olmak için blenderdan geçirin.

Tuz miktarını kontrol edip ekleyerek tepsilere paylaştırıp güneşe koyma işlemine geçebilirsiniz.

Hazırladığnız domates salçasını soğuduktan sonra steril edilmiş kavanozlara doldurun. Üzerlerine zeytinyağı ilave ederek sıkıca kapatın. Zeytinyağı hava ile teması keser, bozulmadan saklanmasını sağlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:13
  1. salça
  2. salça yapımı
  3. salça nasıl yapılır
  4. domates salçası
  5. domates salçası nasıl yapılır
  6. domates salçası yapımı
  7. salça tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenocak: Mezardan korkan, ölümü anlamayan bir nesil yetişiyor
    1. Şenocak: Mezardan korkan, ölümü..
    2. Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel..
    3. Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?..
    4. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    5. İtalya'daki hükümet krizi
    6. Salça nasıl yapılır? Domates salçası..
    7. Kocaeli'de toprak kayması
    8. "İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı
    9. Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu..
    10. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    11. 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs..
    12. Muğla Yatağan’da yangın, ziraat..
    13. Kütahya’da ambulans ile iki otomobil..
    14. Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya..
    15. Pentagon'dan Güney Kore-Japonya..
    16. HDP'li Sezai Temelli: İstanbul..
    17. Taze fasulye konservesi nasıl yapılır?..
    18. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. Bitlis’te tarihi eser kaçakçıları..
    21. BM Genel Sekreteri Guterres:..
    22. UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 -..
    23. Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda..
    24. Bursa’da şüpheli çanta paniği
    25. Silahlı kavgada kendileri de vurulan 2..
    26. Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in..
    27. MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2019?
    28. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    29. Kozan’da otomobil ile motosiklet..
    30. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal