Salça lekesi nasıl çıkar? Salça lekelerine en kolay çözümler

Kıyafetlerden Salça Lekesini Temizleme

Salça ya da domates sosu lekelerinin kıyafetlerinize bulaşması durumunda fark ettiğiniz zaman hemen müdahale etmelisiniz. Lekenin henüz yeni olması halinde kıyafetlerin içine işlemeden daha kolay çıkacaktır. Evinizde bulunan malzemelerle rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Kumaştan henüz yeni bulaşmış salça lekesini çıkarmak için lazım olan malzemeler şunlardır:

Limon suyu;

Deterjan;

Su.

Henüz yeni bulaşmış bir lekenin çıkması için yukarıda yazdığımız malzemelerin olması gerekmektedir. Lekenin fazla kalıntılarını ilk öncelikle kazımalı ve çıkarmalısınız. Sadece lekenin olduğu bölgeden tutularak soğuk su altında yıkayınız. Islanması ile birlikte üzerine biraz limon suyu dökerek 10 dakika boyunca beklemelisiniz. Tekrar çeşme suyuyla yıkanmasının ardından deterjan ile elde yıkamalısınız. Tam olarak lekenin çıkması için daha sonrasında çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Her zaman henüz kurumamış lekeyi çıkarmak daha kolaydır. Fakat silerken yayılmaması için çok dikkatli olmalısınız.

Fazlalığını kazımalı ve sonrasında silerseniz yayılmasını önlemiş olursunuz.

Hemen farkına varmadığınız ve kurumuş salça lekesini çıkarmak daha zordur. Dokusuna işleyecek olduğundan lekeleri çıkarabilmek amacıyla yapacağınız ilk işlem lekeli bölgenin ıslatılması olacaktır.

Şu malzemelere ihtiyacınız vardır:

Beyaz sirke

Tuz

Kaynar su

Deterjan

Açık renkli kıyafetlere bulaşmış salça lekesini çıkarmak için kullanacağınız sirkenin beyaz sirke olmasına dikkat etmelisiniz. Koyu renkli sirkeler leke bırakacaktır. Islattığınız kıyafetinizi ilk öncelikle üzerine sirke ve tuz ekledikten sonra 20 dakika boyunca bekletmelisiniz. Bu süre içerisinde kumaşın dokusuna işlenmiş salça lekesine beyaz sirke ve tuz ulaşacak bu sayede lekeler daha kolay çıkmaktadır. Beklenmesinin ardından kaynar su ile durulayıp, deterjan dökülmelidir.

Elde yıkayıp bu defa soğuk suyla durulamanız önerilmektedir. Kıyafetiniz kuruduktan sonra ise lekenin çıktığını göreceksiniz.

Halıdan Salça Lekesini Çıkarma

1 çay bardağı maden suyu;

Kağıt havlu

Karbonat

Ilık su

Fırça



Halıya bulaşmış salçanın yıkanması biraz daha zahmetli olmaktadır. Fark eder etmez hemen silmeniz daha hızlı ve kolay çıkmasını sağlayacaktır. Şayet fark etmediğiniz ve kurumuş bir lekeyle karşı karşıya kalmanız sonucundaysa sizlerin yapacağınız her zaman için yukarıda ki malzemeleri temin etmek olacaktır. Birçok insanın evinde bulunan bu malzemeler ile lekeleri halıdan çıkarmak çok kolay olacaktır. Salçanın fazlalığı olması durumunda ilk öncelikle fırça ile kazımanız önerilmektedir. Sonrasında ise maden suyu dökülmesi ile birlikte lekenin tamamen kaplayacak şekilde karbonat ya da tuz dökmelisiniz. Yarım saat boyunca beklenmelidir. Sonrasında kolaylıkla çıkarmak için kuru bir bezle silmeli ve ardından tekrardan fırçalayın. Bu işlem sonrasında halınızı normal deterjanlı su yaparak silmeniz daha temiz ve hijyenik olmasında etkili olur.

Masa Örtüsünden Salça Lekesini Çıkarma

1 fincan amonyak

Kaynar su

Sprey şişesi

Bez

Sünger

Bulaşık deterjanı



Masada yenilen salçalı yemeğin dökülmesi durumunda sonrasında temizliği pratik yöntemle oldukça kolay olmaktadır. Yeni oluşan lekenin daha kolay çıkacağını unutmamalısınız. Bu sebeple de fark eder etmez hemen müdahale ederek ıslak bezle silmeniz sonucunda kolaylıkla çıkar. Fakat kurumuş bir lekenin ise bu kadar kolay çıkmayacak olduğunu unutmamalısınız. Öncelikle sprey şişe içerisine kaynar su ve amonyak konularak çalkalayın. Bez ıslatılarak ilk olarak lekeli alan silinmesi sonrasında şişe içerisine yapmış olduğunuz çözelti püskürtün. 5 dakika boyunca bekletilmesi sonrasında süngerle silinmelidir. Kurumuş inatçı lekeleri çıkarmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Bu sebeple de sünger ıslatılarak üzerine bulaşık deterjanı dökülerek köpürtülmeli ve masa örtüsü deterjanlı süngerle silinmelidir.

Temiz bir bezin ıslatılması ardında ise tekrardan silerek temizlenmelidir.

Deriden Salça Lekesini Çıkarmak

1 yemek kaşığı Gliserin;

1 çay bardağı amonyak;

Sünger;

Deterjan;

Bez.

Kumaştan ya da yünlü eşyalardan lekenin çıkması oldukça zor olmaktadır. Fakat deriden çıkarmak ise daha kolay olmaktadır. Deri temizliği yaparken içine işlemeyecek olduğundan çıkarabilmek için yapmanız gerekenin ilk öncelikle ıslak bezle silmeli ve sonrasında amonyak ve gliserin dökülerek 2 saat boyunca beklemelidir. Salça lekesi tamamen çıkacak olduğundan sonrasında derinin genel temizliğini yapmanız önerilmektedir. Bunun için bir süngere sıvı deterjan dökerek köpürtmeli, deri montun lekeli kısmına sürülerek temizliği yapıldıktan sonra ise bez ıslatılarak silinirse herhangi bir leke kalmadan çıkacaktır.