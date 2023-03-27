Salça küflenmesi nasıl önlenir, engellenir? Salça küflenirse ne yapılır: Bu teknikle aylarca bozulmuyor! Siz de deneyin

Salça küflenmesi kullanımı sırasında görülen en önemli sorundur. Ev yapımı salçalarda daha yoğun tuz kullanımı veya suyun iyice azaltılması gibi yöntemler sonucunda küflenme sorunuyla daha az karşılaşılsa da, hazır salçalar daha sulu ve daha az tuzlu olmaları sebebiyle kısa sürede küflenebilir. Şimdi gelin salçanın küflenmesi nasıl engellenir birlikte inceleyelim:

Küflenmeyi engellemek için ilk dikkat etmeniz gereken detay salçayı sakladığınız ortamdır. Peki uzun süre dayanması için salça nasıl saklanır? Salçayı kuru ve serin bir ortamda saklamak küflenme problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Salçanın küflenmesini engellemek için en önemli detay ise salçanın hava ile temasını kesmektir.

Bu sebeple salça satın alırken teneke kutular yerine cam kavanozlarda olanlarını tercih edin.

Eğer cam kavanozlarda bulamıyorsanız, satın aldığınız salçayı cam kavanozlara aktarın.

Cam kavanozun kapağını her kullanışta hava almayacak şekilde kapatırsanız salçanın küflenmesini büyük ölçüde engellemiş olursunuz.

Teneke kutular kapakları açıldığında bir daha kapatılmayacak şekilde yapıldıklarından dolayı, salçanın ilk kullanımdan sonra sürekli hava ile temas etmesi küflenmesine sebep olur.

Eğer salçayı teneke kutuda kullanmaya devam edecekseniz de kutunun üstünü uygun bir kapak ile kapatın.

Kapak kullanımı dışında, hava ile teması tamamen kesmek için, salçayı kullandıktan sonra kavanoza üzerini kapatacak kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

Eğer salçanızı uzun süre kullanmayacaksanız bir miktar katı yağı da eritip üstüne ekleyebilirsiniz.

Böylelikle yağ buzdolabında donarak salçanın küflenmesini engelleyecektir.

Bu yöntemleri uygulamanıza rağmen hala çok sık küflenme problemi ile karşılaşıyorsanız, yemeklerinize kullanacağınız ölçüye göre salça miktarını buzdolabı poşetlerine ayırarak buzluğa kaldırıp azar azar kullanabilirsiniz.

Turşuluk tuz ile de salçada oluşabilecek küfü engelleyebilirsiniz. 1 kg salçanızı 1 yemek kaşığı tuz ile karıştırarak muhafaza edin. Tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra yemeklerinize atacağınız tuz miktarına da dikkat etmelisiniz.

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Salça küflenmesi nasıl önlenir?

Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir. 1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ilave edin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Bozuk salça nasıl anlaşılır?

Salça kısa sürede küflenen bir besindir. Ancak salçanın küflenmesi, bozulduğunu göstermez. Küflenen bölge temizlendikten sonra tüketilmeye devam eder. Salçanın üzerinde küflenmeye ek olarak kabarcıklar oluştuysa, salçanın suyu koyu veya sarımtırak bir renge büründüyse bozulmuş demektir.

Salça küflenirse ne yapılır?

Küflü salça üzerindeki küfün alınmasının ardından tüketilebilir. Salçanın sadece üst katmanı küflenir. Küf içerdeki kısma nüfuz etmez. Bu yüzden küfü alındıktan sonra hiçbir sorun kalmayacaktır. Salça en çabuk bozulan gıdalardan biridir. Özellikle ağzı açık kaldıysa bozulması hızlanır.

Ekşimiş salça nasıl düzeltilir? Salçası fazla kaçan yemeklere, sodyum bir karbonat ya da bilinen adıyla içme sodası eklemeyi deneyin. Karbonat alkali bir mineraldir. Yemeğe eklendiğinde domatesin asidini, yani salçanın ekşi tadın kaynağını nötralize eder.

Ev yapımı salça neden küflenir? Salçanın küflenmesinde bir diğer etken ise tuzdur. Kullanılan tuz oranı az ise salçada küf oluşabilir.

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Küflenmiş salça yenir mi?

Küflenmiş salça, başka belirtiler yoksa bozulmamış sayılır. Yani üzerindeki küfler alındıktan sonra yiyebilirsiniz. Ancak küflenmiş şekilde yerseniz, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir

Domates ve domatesten yapılan soslar ve salçalar içerdikleri askorbik asit ( C vitamini) nedeniyle asidik yapıya sahiptir.

Bu nedenle, domates veya domates salçası yemeğe ekşi bir tat verir.

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SODYUM BİR KARBONATI DENEYİN

Salçası fazla kaçan yemeklere, sodyum bir karbonat ya da bilinen adıyla içme sodası eklemeyi deneyin.

Karbonat alkali bir mineraldir. Yemeğe eklendiğinde domatesin asidini, yani salçanın ekşi tadın kaynağını nötralize eder.

UYGULAMA:

Bir seferde yaklaşık 1/8 çay kaşığını yemeğe ekleyip, karıştırın.

Damak tadınıza göre, ekşilik istediğiniz seviyeye inene kadar, karbonatı azar azar ilave edin.

Bir anda çok fazla karbonat eklemeyin.

Karbonatı bir anda eklemek, yemeğin tadını ayarlayamamanıza neden olur.

Karbonatın, domates tadını ve ekşiliğini tamamen kaldırmaması için, dikkatli olun.

Karbonat, sadece pH seviyesini yükseltmekle kalmaz, toplam alkaliniteyi de yükseltir.

Bu duruma ‘’tampon sistemi’’ adı verilir. Gerektiğinden fazla karbonat kullanmak, bir süre sonra ph seviyesini yeniden düşmesine neden olur.



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