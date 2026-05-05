Gazeteci Cüneyt Özdemir de sonunda itperestlere isyan etti! “Karşımızda deli insanlar, normal olmayan insanlar var!”

Yazar Zeki Bahçe’nin sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Cüneyt Özdemir: “10 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. Sohbet odası açmışlar. Ben diyorum ya, her hayvan severin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Karşına bir hayvan sever olarak geliyor. Bir STK kurmuş üç beş arkadaşıyla, ‘Ben bilmem ne hayvanları koruma derneğinin başkanıyım’ diyor. Diyorsun ki ha bunu seçtiklerine göre herhalde akıllı bir adam. Değil. Bazıları gerçekten sıyırmış durumda. Öylesine sıyırmışlar ki, bir tane şey açıyorlar twitter’da. Ben dinlemedim. Bir parçasını kesip yollamışlar. Sohbet odası: ‘Sokak hayvanlarına ne yapacağız?’ Birisi diyor ki, ‘Bitlis’te kuduz olan çocuk ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açarım. Bu çocuktan sorumlular normalde. Sadece kedi köpekleri suçlamamamız gerekiyor’. Yani çocuğu kuduzdan ölmüş, diyor ki ‘annesine babasına dava açalım, sadece köpekleri suçlamayalım. Onlar da niye acaba onun kuduz olmasına izin verdiler…’ ifadelerini kullandı.

“Bak, normal insanlarla karşı karşıya değiliz yani. Meseleyi tartışırken bu parantez içinde tartışmalıyız” diyen Özdemir şöyle devam etti: “Şimdi sosyal medyada bunlar örgütleniyor. Linç ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. ‘Sokak köpekleri meselesi’ dediğin anda zaten üzerine çullanıyorlar. ‘Hop bir dakika bunu konuşamazsın…’ Niye konuşamayalım. Kuduz olmuş ölmüş. Karşımızda deli insanlar var yani. Normal olmayan insanlar var. Bunların baskısı yüzünden niye susalım normal olan insanlar olarak”