CHP diktatörlüğü! AK Partili babaya kızdı, milli sporcu oğlunu kovdu

Aydın’ın Kuyucak ilçesi, CHP zihniyetinin gerçek yüzünü yansıtan utanç verici bir skandalla çalkalanıyor. Hizmet yerine faşizan uygulamalarla gündeme gelen CHP’li Başkan Uğur Doğanca, siyasi hırsları uğruna 13 yaşındaki bir çocuğun geleceğini karartmaktan çekinmedi.

Aydın Kuyucak'ın CHP'li Başkanı Uğur Doğanca, sosyal medyada olumsuz yorum yazan AK Partili babaya kızdı, hırsını 13 yaşındaki oğlundan çıkardı….

CHP'li başkan, 23 madalyaya sahip 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu’yu kulüpten kovdurdu.

MİLLİ GURURA CHP DARBESİ: 23 MADALYA BİR "YORUMA" KURBAN EDİLDİ

Kuyucak Belediyespor bünyesinde yetişen, Türkiye ve Balkanlar’da dereceleri bulunan 23 madalya sahibi milli sporcu Poyraz Karasu, babasının sosyal medyadaki eleştirileri nedeniyle kulüpten atıldı. Balkan şampiyonu bir evladımızı, sırf babasının siyasi görüşü ve eleştirileri nedeniyle kapı dışarı eden CHP’li zihniyet, spora ve sporcuya bakış açısındaki o kirli "diktatörlüğü" bir kez daha tescilledi.

BABANIN İSYANI: "HESABIN VARSA BENİMLE GÖRÜŞ, ÇOCUKLA UĞRAŞMA!"

Oğluyla birlikte belediye binası önüne siyah çelenk bırakan baba Aliihsan Karasu, CHP’li başkanın bu hukuk tanımaz ve vicdansız kararına isyan etti. Madalyaları boynunda, sporcu kıyafetiyle hakkını arayan 13 yaşındaki Poyraz’ın babası şu sert ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı haksız yere benim oğlumu kulüpten men etti. Çocuğumun Balkanlar'da derecesi var. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın!"

CHP DİKTATÖRLÜĞÜ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ!

Milli bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandıran bir genci, babasının siyasi görüşü ve eleştirileri yüzünden kapı dışarı eden Kuyucak Belediyesi, skandalın ardından derin bir sessizliğe büründü. Kendi vatandaşını "ötekileştiren", kendinden olmayana hayat hakkı tanımayan ve hırsını masum çocuklardan çıkaran bu "gerici" zihniyet, bir kez daha maskesini düşürdü.