SON DAKİKA
Gündem SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor!
SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor!

Suriye'de yakında yapılacak bir kabine değişikliği ile içinde terör örgütü YPG’nin de bulunduğu SDG’nin kabineye gireceği belirtiliyor.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar, önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliğinin gerçekleştirileceğini ve bir dizi valiyi kapsayan görev değişikliklerinin yapılacağını açıkladı.

EGEMEN MAKAMLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Şarku’l Avsat'ta yer alan habere göre, değişikliğin hizmet bakanlıklarını kapsadığını belirten kaynakların tahminine göre bu bakanlıkların başında Yerel Yönetim ve Çevre, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tarım, Ulaştırma, Eğitim ile Yükseköğretim bakanlıkları geliyor. Bununla birlikte ‘egemen makamlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı’ kesin olarak belirtildi.

TÜRKMENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!

Cubur Araştırma Merkezi Genel Direktörü Vail Elvan, bu sürecin her zaman paralel gelişmelerle bağlantılı olduğunu değerlendirdi. Bu gelişmeler arasında Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun toplanması ya da SDG ile yakınlaşma sayılabilir. Dolayısıyla kapsamlı bir değişikliğe ya da yeni bir Suriye hükümeti seçimine yönelik işaretlerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Elvan, önümüzdeki dönemde Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bazı isimlerin bakan, bakan yardımcısı ve vali gibi karar alma kademelerinde yer almasını bekliyor. Bu hamle, iktidarda tekelleşmemek ve ortaklığı pekiştirmek açısından doğal bir sürecin parçası olarak görülüyor. Ancak ülkenin üçte birinden fazla nüfusa sahip olan asli unsur Türkmenlerin ortaklığın pekişmesi açısından herhangi bir adım atılmaması, Türkmenler arasında hayal kırıklığına neden oluyor.

Avustralya Suriye'deki kamplarda bulunan vatandaşlarını almayı reddetti

Kuneytra'ya havan topu ateşi açtı İşgalci katil sürüsü yine Suriye'ye saldırdı

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Fatih

Şu gavur abd beslemesinin kellesi alınmadığı müddetçe Türkmen gardaşlarımıza huzur olmayacaktır çözüm süreci asla tam anlamıyla gerçekleşmeyecektir.

ata

türkiye hangi biriyle uğraşsın... abd piyonu ile mi, rusya piyonu ile mi... içerde çin piyonu ile mi uğraşsın, rusya piyonu mu.... ingilizi, abd.lisi, almanı, fransızı zaten gırla cirit atıyor... reis ve memleket sevdalıları kiminle boğuşsun...
