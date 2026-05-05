  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küfürbaz müdür kovuldu Akit’e saldırdılar Şamil Tayyar, AK Partili vekile kesilen 2 buçuk milyonluk cezayı hatırlattı: İmzanızı korkak alıştırmayın İsrail medyasından itiraf! 'Uçuruma sürükleniyoruz' Batı taklitçisi seküler zihniyetin ‘köpekli’ rezil reklamı: ‘Anneler Günü’ kılıfı altında aile yapısı hedef alındı ABD İran’ın nükleer kapasitesini yine diline doladı! ABD, İran’ın 10 nükleer bomba kapasitesi olduğunu tekrarladı! Yanına kâr kaldı: Oğuzhan'ın 'baraj patladı' yalanında karar “Siyonist akıl” aile yapımızı dinamitliyor Bahçeli: Öcalan'ın statü açığı meselesi ele alınmalı Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu
Dünya Suriyeli girişimciden Halep'e Türkiye imzası! Önce Bursa, sonra İstanbul adında yer açtı
Dünya

Suriyeli girişimciden Halep'e Türkiye imzası! Önce Bursa, sonra İstanbul adında yer açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriyeli girişimciden Halep'e Türkiye imzası! Önce Bursa, sonra İstanbul adında yer açtı

Ülkesine dönen girişimci Abdullah Şeyha, Halep Kalesi’nin dibinde Türkiye sevgisini yaşatıyor. Önce "Bursa Kafe"yi açan Şeyha, şimdi de tam karşısına "İstanbul" adını verdiği hediyelik eşya dükkanını kurarak sokağı adeta bir Türkiye köşesine çevirdi.

Yıllarca Bursa’da yaşayan Abdullah Şeyha, Halep'te açtığı “Bursa Kafe” ve karşısındaki “İstanbul” dükkanıyla iki ülke arasındaki bağı simgeleştiriyor.

Halep Kalesi’nin hemen dibinde, kardeşi Yahya ile birlikte açtığı “Bursa Kafe” ile büyük ilgi gören Şeyha, şimdi de kafenin tam karşısına “İstanbul” adını verdiği bir hediyelik eşya dükkanı açarak bu hikayeyi büyüttü. Şeyha, “Bir sokakta karşılıklı duran bu iki mekan, sadece ticari bir girişim değil, Türkiye’ye duyduğumuz derin bir sevginin ve unutulmayan hatıraların somut bir yansıması” dedi.

TÜRKİYE CADDESİ OLSUN İSTİYORUM

Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü açıkça dile getiren genç girişimci, bu duygularını mekanlarına verdiği isimlerle ölümsüzleştirdiğini söyleyerek, “11 yıl Türkiye’de yaşadım ve 10 ay önce ülkeme döndüm. Türkiye’yi çok sevdiğim için kafenin adını Bursa koydum. Yıllarca Bursa’da yaşadım. Orası bana ev oldu. İnsan doğduğu yeri unutmaz ama doyduğu yeri de unutamaz. Ben de unutmadım. Unutmamak ve bir vefa göstergesi olarak bu isimleri verdim. Türk ve Suriye bayrağı da yan yana duruyor çünkü biz kardeşiz” diye konuştu. Hedefinin sadece iki dükkanla sınırlı olmadığını anlatan Abdullah Şeyha, “Bu caddeyi Türkiye Caddesi yapmak istiyorum. Zamanla belki diğer şehirlerin de isimleri dükkanlara verilir” ifadelerini kullandı. Bursa Kafe’nin kapısından içeri girenleri Türk kahvesi, lokum gibi Türkiye’den aşina tatlar karşılıyor. İstanbul adlı hediyelik eşya dükkanında ise el yapımı ürünlerden sabunlara birçok eşya bulunuyor.

Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!
Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!

Gündem

Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü
İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

Dünya

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı: 1.4 milyon Suriyeli geri döndü

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti
Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Gündem

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor!
SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor!

Gündem

SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23