Suriyeli girişimciden Halep'e Türkiye imzası! Önce Bursa, sonra İstanbul adında yer açtı

Yıllarca Bursa’da yaşayan Abdullah Şeyha, Halep'te açtığı “Bursa Kafe” ve karşısındaki “İstanbul” dükkanıyla iki ülke arasındaki bağı simgeleştiriyor.

Halep Kalesi’nin hemen dibinde, kardeşi Yahya ile birlikte açtığı “Bursa Kafe” ile büyük ilgi gören Şeyha, şimdi de kafenin tam karşısına “İstanbul” adını verdiği bir hediyelik eşya dükkanı açarak bu hikayeyi büyüttü. Şeyha, “Bir sokakta karşılıklı duran bu iki mekan, sadece ticari bir girişim değil, Türkiye’ye duyduğumuz derin bir sevginin ve unutulmayan hatıraların somut bir yansıması” dedi.

TÜRKİYE CADDESİ OLSUN İSTİYORUM

Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü açıkça dile getiren genç girişimci, bu duygularını mekanlarına verdiği isimlerle ölümsüzleştirdiğini söyleyerek, “11 yıl Türkiye’de yaşadım ve 10 ay önce ülkeme döndüm. Türkiye’yi çok sevdiğim için kafenin adını Bursa koydum. Yıllarca Bursa’da yaşadım. Orası bana ev oldu. İnsan doğduğu yeri unutmaz ama doyduğu yeri de unutamaz. Ben de unutmadım. Unutmamak ve bir vefa göstergesi olarak bu isimleri verdim. Türk ve Suriye bayrağı da yan yana duruyor çünkü biz kardeşiz” diye konuştu. Hedefinin sadece iki dükkanla sınırlı olmadığını anlatan Abdullah Şeyha, “Bu caddeyi Türkiye Caddesi yapmak istiyorum. Zamanla belki diğer şehirlerin de isimleri dükkanlara verilir” ifadelerini kullandı. Bursa Kafe’nin kapısından içeri girenleri Türk kahvesi, lokum gibi Türkiye’den aşina tatlar karşılıyor. İstanbul adlı hediyelik eşya dükkanında ise el yapımı ürünlerden sabunlara birçok eşya bulunuyor.