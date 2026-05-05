Bayram tatili dokuz gün olmuştu! Turizmciler memnun
Bayram tatili dokuz gün olmuştu! Turizmciler memnun

Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizmi hareketlendireceğini bildirdi. İşte sektör temsilcilerinin görüşleri…

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin sektör için son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Vatandaşın daha erkenden tatil planı yapması için önemli avantaj sağlayacağını vurgulayan Yağcı, "Gerçek anlamda sezon açılışını Kurban Bayramı ile yapmış olacağız. Yüksek dolulukların olacağı bir dönemi yaşayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu hem Akdeniz sahilleri için hem Ege sahilleri için de yüksek doluluğun olacağı bir dönemi işaret ediyor çünkü yurt dışı pazarlarımızdan da belli talep olacak bu dönemde. İç turizmde de ciddi canlanma olacağını öngörüyoruz." dedi.

İlan edilen tatilin, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu sıkıntılardan sıyrılarak turizme ciddi ivme kazandıracağına işaret eden Yağcı, turizmle birlikte diğer sektörlerin de canlanacağına değinerek, "Sadece turizmde değil, aynı zamanda ekonomik bir canlanma da bu dönemde oluşacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla dokuz günlük tatil hem ülkemiz için hem ekonomimiz için son derece faydalı oldu." diye konuştu.

"EN ERKEN REZERVASYONU YAPTIRAN EN İNDİRİMLİ FİYATI ALIYOR" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da tatilin erken açıklanmasının büyük avantaj sağladığını söyledi.

Kurban Bayramı ile Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk geldiğini anlatan Kavaloğlu, "Özellikle Avrupalı Türklerin, gurbetçilerimizin de aynı dönemde Antalya'da ve Türkiye'de tatil yapma ihtiyaçları var. Aynı döneme denk geleceği için çok yoğun doluluk bekliyoruz. İnsanlar tatillerini programlarlarken son dakikaya kalmak istemiyor. Tatilin mayıs başında açıklanmış olması bizim için çok büyük avantaj oldu." dedi.

Kavaloğlu, mayıs ayının ilk haftasının Rusların tatili ile hareketli geçeceğini belirterek, Kurban Bayramı ile sezonun tam anlamıyla başlayacağını vurguladı.

İç pazarın sektörün güvencesi olduğunu aktaran Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Erken rezervasyon yaptıran en indirimli fiyatı almak zorunda. Bu denklemi asla otelciler olarak bozmayız, bozmamalıyız. Dolayısıyla son dakika rezervasyonlarına kalanlar da olabiliyor ama en erken rezervasyonu yaptıran en indirimli fiyatı almış oluyor. İç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok önemli. Özellikle bu kriz dönemlerinde bizim için çok ön plana çıkıyorlar."

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da tatilin hem vatandaşa hem de sektöre çok iyi geleceğini, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin hareketleneceğini kaydetti.

