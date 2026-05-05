Küfürbaz müdür kovuldu Akit’e saldırdılar

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit’e karşı iflah olmaz bir nefret besleyen marjinal sol örgütlerin bülteni konumundaki BirGün ile malum sendika KESK’in bir kumpası daha çöktü. Bursa Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olan Hasan Toprak’ın görevden alınmasını fırsat bilen malum zihniyet ve güdümlü medyası, gazetemiz Akit’i ve Haber Müdürümüz Zekeriya Say’ı hedef gösterdi. Gerçekte ise BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın babası olan Hasan Toprak’ın, kurumda ‘CHP ilçe başkanı’ gibi sabah akşam siyaset yaptığı, sürekli hükümeti hedef aldığı ve muhafazakâr kesime karşı düşmanca tavır sergilediği için mesai arkadaşları tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. Gazze ile ilgili paylaşımlarda bulunan bir personele hakaret ettiği gerekçesiyle 16.02.2024 tarihinde verilen bir şikayet dilekçesini çarpıtan malum odaklar, 18 Nisan 2026’da Sarya Toprak’a yönelik yayınlanan haberimiz üzerinden “Akit hedef aldı uzaklaştırıldı” şeklinde iftira dolu bir habere imza atarken, küfürbaz Toprak için 24.02.2026 tarihinde soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“NAMAZ KILAN ŞEREFSİZ, TERÖRİST”

M.Ş.B. isimli personelin yaptığı şikayeti değerlendiren Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önce iddiaları incelemek üzere muhakkik görevlendirildiği, ilk tespitlere göre soruşturmanın selameti açısından ve tespit edilen hususlar nedeniyle Toprak’ın görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğü ve Bursa Valiliğince alınan 29.04.2026 tarih ve 21060835 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Hasan Toprak’ın özellikle hükümete yakın ve muhafazakâr kesime karşı düşmanca tavır sergilediği, dini yorumlarda ve Gazze ile ilgili paylaşımlarda bulunan bir personele, “Gazze paylaşıyorsun oraya git”, “Bunların hepsi terörist” dediği, “Az kaldı İsrail bu teröristleri çıkardı kendisi yerleşecek” diye defalarca personelin görüşlerine müdahale ettiği, Bakan hakkında defalarca “Bakanın eşi temizlik şirketi kurmuş”, Cumhurbaşkanı ve hükümet hakkında da “Bunlar hırsız”, “Serefsiz”, “Bunlar adi”, “Namaz kılanlar şöyle böyle” dediği ve dindar personele sık sık hakaret ettiği, M.Ş.B. isimli personelin 16.02.2026 tarihli şikayet dilekçesine yansıdı.