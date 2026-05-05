Yunanistan'da büyük kriz!

Yunanistan’ın dünyaca tanınan feta peyniri, tarım alanında yaşanan sorunların etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle geçtiğimiz yıl görülen koyun çiçeği salgını, süt üretiminde azalmaya yol açarak 2026 sezonunda feta üretimini doğrudan etkiledi. Bu durum hem iç piyasada hem de ihracatta baskı yarattı.

Üretimde gerileme öne çıktı

2025’in son çeyreğinde koyun sütü arzında yaşanan düşüş, üreticileri zor durumda bıraktı. Bu gelişme, özellikle dış pazara yönelik çalışan firmaların üretim kapasitelerini sınırladı.

İhracat ivmesi kesildi

Sektör temsilcileri, 2026 yılında feta ihracatında artış beklenmediğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan güçlü performansın bu yıl tekrarlanması zor görünüyor. Almanya’ya yapılan ihracat 19,1 milyon eurodan 17,2 milyon euroya gerilerken, İngiltere pazarında da değer bazında yaklaşık yüzde 10’luk kayıp yaşandı.

Alternatif pazarlarda kısmi toparlanma

Fransa, ABD ve Avusturya gibi ülkelerde ihracatta artış dikkat çekse de bu yükseliş, toplam kaybı telafi etmeye yetmedi. Öte yandan üreticiler, daha düşük maliyetle üretilen inek sütü bazlı beyaz peynirlerle rekabette zorlanıyor ve bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Üreticiler denge arayışında

Hem iç piyasaya hem de dış pazara üretim yapan firmalar, sınırlı arz nedeniyle hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Sözleşme yükümlülükleri ve rekabet şartları esneklik alanını daraltıyor. Sektörde üretimin sonbahar döneminde toparlanması beklenirken, 2026 genelinde ihracatın geçen yılki seviyelerin üzerine çıkması zor görülüyor.