Galatasaray Ahmed Kutucu’yu gönderiyor mu? İşte o karar
Süper Lig dev Galatasaray’ın 26 yaşındaki Ahmed Kutucu ile ilgili kararı belli oldu.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu ile ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı.
Cimbom'da Ahmed Kutucu'nun yurt içinden çok sayıda talibi bulunması sonrası karar belli oldu.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Ahmed Kutucu'yu yurt içi transferinde takasta kullanmayı düşündüğü kaydedildi.
Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray'da 17 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti.
Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Ahmed Kutucu'ya Gençlerbirliği maçında gösterilen tepki dikkat çekmişti.
