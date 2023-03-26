Doyuran ödem savar: Ramazan ayında en lezzetli, hafif! Yapılışı aşçıların sır taktiğiyle...
Hem ödem atıyoruz, hem de doyuyoruz. Çok yediğimiz günlerde, özel dönemde, tatil dönüşlerinde hafiflemeye ne dersiniz? Öğün niyetine içiyoruz, doyuyoruz ve ödem atıyoruz… Müslümanlığın 5 farzından birisi olan oruç ibadeti Ramazan ayında gerçekleşiyor... Sahura kalkan ve karnını doyurmak isteyen kişiler doyuran tarif burada!
Chia tohumu içerdiği vitamin ve mineral zenginliği ile son zamanların sağlıklı besinler arasındadır. Ayrıca sağlıklı besin değeri ile zayıflama konusunda da ve ramazan ayında kullanabilirsiniz.
Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır. Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir. Sahurda ekmek de önemlidir.
Doyuran Ödem Savar Tarifi Malzemeleri
Malzemeler(1 kişilik)
1 adet küçük yeşil elma
6 adet ceviz veya çiğ badem içi
4-5 dal ıspanak
1 adet salatalık
1 parmak ucu kadar zencefil
4-5 dal maydanoz
3 dal nane
½ çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı yulaf(tercihen glutensiz)
*yulaf yerine 2 tatlı kaşığı chia tohumu da olur
4-5 damla limon
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Doyuran Ödem Savar Tarifi Nasıl Yapılır?
Tüm malzemeleri blenderda çekiyoruz ve ödem savarı günün herhangi bir öğününde içiyoruz.. Hem doyuyoruz, hem de ödem atıyoruz.. Çook fresh bir tadı var. Yulaf sayesinde kıvamı da baya iyi..
Afiyet olsun..