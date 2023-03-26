Fırında bütün tavuk tarifi: Bugün iftara ne yapsam, ne pişirsem? diyenlere en pratik lokanta usulü!

Fırında Bütün Tavuk Tarifi İçin Malzemeler

4 adet patates

3 adet havuç

9-10 arpacık soğan

Tuz

Kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2kg bütün tavuk

1 tatlı kaşığı un

2-3 tane defne yaprağı

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Fırında Bütün Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

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Fırında bütün tavuk nasıl pişirilir?

İlk olarak ikiye kesilen patatesler, iri iri doğranmış havuçlar, arpacık soğan derin bir kap içerisine alınır.

Ardından üzerine tuz, kekik, zeytinyağı dökülerek güzelce harmanlanır.

Tavuk yıkanır, varsa tüyleri tütsülenir yoksa kağıt havlu ile kurulanır.

Fırın torbası alınır, içerisine un konularak poşetin içerisine yayılır. Kalan fazla un bir kaba alınır.

Pişerken açılmaması için tavuğun butları çapraz olacak şekilde güzelce bağlanır. Kanatları ise kürdan ile sabitlenir. Kürdanın fazlası kırılır.

Tavuk fırın torbasına alınır ve etrafında boş kalan yerlere sebzeler yerleştirilir.

Defne yaprakları da eklenerek poşetin ağzı içerisinden çıkan bağlama klipsi ile bağlanır. Poşetin üzerine kürdan ile delikler açılır.

Daha sonra 200°C fırında 70 dakika pişmeye bırakılır. Tavuğumuz fırın torbasında kendi suyu ve buharı ile piştiğinde daha kısa sürede pişecek ve yumuşacık olacaktır.

Tavuk pişerken bir kasede sos malzemeleri karıştırılır.

Sürenin sonunda tavuk poşetten çıkartılır. Hazırlanan sos fırça yardımı ile pişen tavuğun üzerine sürülür. Böylelikle tavuğun üzeri daha parlak ve derisi çıtır çıtır olacaktır.

Fazla bekletilmeden tavuk tekrar fırına sürülür, 15-20 dakika daha üzerinin kızarması için pişmeye bırakılır.

Beraberinde pişen sebzeler ve dereotu ile birlikte servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Fırında bütün tavuk tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun :)