Özbek'ten şampiyonluk hediyesi! Taraftarın hayali gerçek oluyor!

23 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da halihazırdaki başkan Dursun Özbek, tek aday olarak girecek. Üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Cimbom'da Başkan Özbek, taraftara bomba bir hediye vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son yıllardaki en yüksek puan kaybını yaşayan Galatasaray'da savunma oyuncularında da büyük düşüş yaşanıyor. Özellikle 4-1 sona eren Samsunspor maçında da görüldüğü üzere Abdülkerim Bardakcı ağır kalıyor. Davinson'un ise mental sorunları oluyor. Geride kalan 2 senede harika bir uyum yakalayan Davinson ile Abdülkerim yeni sezonda değişecek.

Bu iki futbolcudan birinin yerine Liverpool'un Hollandalı dünya yıldızı Virgil Van Dijk düşünülüyor.

34 yaşındaki Hollandalı stoperi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Başkan Dursun Özbek'in yeni sezondaki hayali olan 34 yaşındaki futbolcu, temmuz ayında 35'ine girecek. Bu nedenle Liverpool'un da savunmada bazı değişimlere gitmesi bekleniyor.

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk, formasını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa önündeki seçenekleri değerlendirecek.

Son önemli sözleşmesine imza atacağının farkında olan Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar kısa süre içinde devreye girecek. Transferle bizzat Başkan Dursun Özbek yakından ilgilenecek.

Bu sezon Galatasaray ile Liverpool 3 kez karşı karşıya gelirken, bunların ikisini Galatasaray kazanmıştı. RAMS Park'ta oynanan bu iki karşılaşmada da sarı-kırmızılı taraftarlara hayranlığını gizlemeyen Van Dijk, bir gün parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, yıldız ismin transferini güçlendiriyor.

Geçen sezon Liverpool ile sözleşmesini uzatan Hollandalı oyuncu, senelik vergiler düştükten sonra net olarak 11 milyon euro kazanıyor.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Van Dijk'a sarı kırmızılılar bu maaşı ödemeye hazır. Eğer 34 yaşındaki oyuncu yeşil ışık yakarsa sezon bitiminde hemen harekete geçilecek.

Van Dijk ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Liverpool'da 52 maça çıkarken, 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.