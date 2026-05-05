AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan İsrail’e sert tepki: 'Mavi Vatan vatandı asla taviz vermeyiz!'

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, İsrail’in “güvenlik” gerekçesiyle gerçekleştirdiği girişimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunun Akdeniz’deki istikrarı tehdit eden tehlikeli bir genişleme politikası olduğunu ifade etti.

HUKUK TANIMAZ YAKLAŞIM

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Arslan, İsrail’in Girit açıklarına kadar uzanan müdahaleci tavrının bölgesel barışı zedelediğini vurgulayarak, “İsrail’in güvenlik bahanesiyle Akdeniz’i bir işgal alanına dönüştürme çabası kabul edilemez. Sumud filosuna Girit açıklarında yapılan müdahale, bu hukuk tanımaz yaklaşımın yeni bir göstergesidir” dedi.

Türkiye’nin deniz yetki alanları ve milli menfaatleri konusunda tavizsiz bir duruş sergileyeceğini belirten Arslan, özellikle Türkiye kıyılarına yakın konumdaki adalar üzerinden oluşturulabilecek olası tehditlerin Türkiye açısından kırmızı çizgi olduğunu kaydetti.

‘MAVİ VATAN’ VATAN TOPRAĞIMIZDIR

“Türkiye’nin kıyılarına yalnızca birkaç kilometre mesafede bulunan Meis ve Kos gibi adaların Türkiye karşıtı planların parçası haline getirilmesi asla kabul edilemez” diyen Arslan, Türkiye’nin sınırlarında herhangi bir kuşatma girişimine müsaade etmeyeceğini söyledi. Açıklamasında Mavi Vatan doktrinine de vurgu yapan Arslan, bu yaklaşımın Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Muhalefet partilerinin Mavi Vatan doktrinine ‘masal’ açıklamalarına da tepki gösteren Arslan, “dışarıda bu tehditler sürerken, 2024’te Mavi Vatan doktrinimize "masal" diyen CHP zihniyetini da bir kez daha esefle kınıyorum. Mavi Vatan CHP ve CHP'lilerin iddia ettiği gibi masal değil; denizlerdeki vatan toprağımız, milletimizin istikbalidir!” dedi.

MAVİ VATAN’I YERLİ "MASALCI"LARA TESLİM ETMEYİZ

Türkiye’nin hem dış kaynaklı tehditlere hem de milli meselelerde yeterli hassasiyeti göstermeyen yaklaşımlara karşı hazırlıklı ve kararlı olduğunu kaydeden Dr. Hasan Arslan, “Kararlılığımız Nettir: On binlerce masumun kanıyla beslenen İsrail’in yayılmacılığına karşı da, içerideki bu vizyonsuz yaklaşımlara karşı da dimdik duracağız. Türkiye; Meis’ten Kos’a, Girit’ten Kıbrıs’a kadar her bir damla suyunu korumaya muktedirdir. Mavi Vatan’ımızı ne küresel korsanlara ne de yerli "masalcı"lara teslim etmeyiz!” ifadelerini kullandı.