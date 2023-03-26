Soğan suyunun cilde faydaları! Saçlara hem dost hem ucuz şaşırttı! Soğanı hiç böyle tükettiniz mi?

İçine katıldığı tüm yemekleri o muhteşem aromasıyla tamamlayan ve bunun yanı sıra vücut sağlığına etkisi de saymakla bitmeyen soğanı bilinmeyen pek çok özelliği mevcut… Soğanın suyunu içerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Hem cilt, hem saç hem de vücut sağlığınız üzerinde olumlu etkileri olan soğan suyu dikkatli tüketilmesi gereken içecektir. Soğan suyunun fazlasını içmek vücutta ters etkilere neden olabilir. Soğan suyunun tadı nedeniyle çoğu kişi direk içmek istemez. Böyle durumlarda cildinize veya saçınızı sürerek de etkilerinden faydalanabilirsiniz. Aşağıdan soğan suyunun cilde faydalarını madde madde öğrenebilirsiniz.

Soğan Suyunun Cilde Faydaları

Hassas bir cildiniz var ise güneşin zararlı ışınlarından soğan suyu ile cildinizi koruyabilirsiniz.

Düzenli soğan suyu bakımı yaptığınızda cildinizin erken yaşlanmasını önler daha sağlıklı bir cilde sahip olursunuz.

Cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Düzenli kullanımda sivilce ve yara izlerinin azalmasını sağlar.

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Cildi besler ve ışıltılı bir görünümde olmasını sağlar.

Ciltte oluşabilecek enfeksiyonları engeller.

Soğan suyu nasıl hazırlanır?

Sirkeli suda yıkadığımız bir adet kuru soğanı dörde bölerek, tencerede kaynatılan 2 bardak klorsuz su içine atın. Bu şekilde yaklaşık beş dakika kaynattıktan sonra soğan suyu kürünüz hazır olacaktır.

Soğan suyu nasıl yapılır saça?

Saçınıza ve saç diplerinize masaj yaparak sürüp yaklaşık 1 saat kadar beklettiğinizde saçınızda biriken kirden kurtulmanızı sağlar. Aynı zamanda saçın beyazlamasını da geciktirdiği biliniyor.

Soğan, şişliği (iltihabı) azaltan, astımlı kişilerde akciğer sıkışmasını azaltan ve kandaki kolesterol ve şeker düzeylerini düşüren kimyasallar içerir. Ayrıca hormonal dengenin kurulmasına yardımcı olur ve hamile kalmak isteyenler için bitkisel kür olarak yapılır. Bunun yanı sıra balla birlikte zayıflama için de yararlı olur.

Kilo kaybı için soğan suyu ve bal karışımı nasıl yapılır

Soğanı soyup küçük küçük doğrayın.

Doğranmış soğanı blendera ekleyin.

Şimdi biraz su ekleyin ve iyice karıştırın.

Bir süzgeç kullanarak suyunu çıkarın.

1-2 çay kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın.

Soğan suyunuz artık tüketilmeye hazır.

Soğan suyu diğer faydaları ise;

Soğan suyu kulak ağrıdığında iyi gelir. Midede asidin dengelenmesine yardımcı olur ve mide problemlerini iyileştirir. Kemiklerin güçlenmesini sağlayan soğan suyu kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu için insülin direnci hastalığına karşı da vücudu korur. Saçları canlandıran soğan suyu saç dökülmelerini azaltır. Soğan suyu genellikle kadınların özel dönemlerinde tükettiği bir içecektir. Regl dönemi düzensizliğinde ve ağrılı dönemlerinde soğan kürü sizi daha iyi hissettirebilir.

Soğan suyu nasıl yapılır kadınlar için?

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü Tarifi,

Kaynayan suyun içine bir adet ince kabukları soyulmuş soğanı dörde bölüp ekleyin. Yaklaşık 5 dakika boyunca soğanın su içinde kaynamasını sağlayın ve altını kapatın. Tencere içindeki soğanı bir süzgeç yardımı ile süzün. Süzülen soğan suyunu ılıması için bekleyin; ancak çok fazla soğutmayın.

Gece yatmadan önce soğan suyu içmek:Soğan kabuğunun uyku düzenleme etkisini denediğinizde görebilirsiniz. Soğan kabuğu kaynatıp içmenin faydaları arasında uyku getirici etkisi olmasına şaşırmış olabilirsiniz ama hipertansiyonu yatıştıran etkisiyle genel olarak gevşemeyi kolaylaştırdığı için uykuya geçişi de kolaylaştırabilmektedir.

Her gün soğan suyu içersek ne olur?

15 gün soğan suyu içtim;

- Soğan suyu oldukça iyi bir idrar söktürücüdür. - Soğan suyu tüketimi kan şekerinin dengelenmesini ve düşürülmesini sağlar. - Soğan suyu sindirimin kolaylaştırılmasına da yardımcı olur. Özellikle mide problemleri yaşayan kişiler soğan suyu ile daha sağlıklı bir mideye sahip olabilirler. Kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.