0553 313 94 23

Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü

Çukurova Belediyesi tarafından Salbaş’ta hizmete açılan düğün salonu yaklaşık 2 yıldır vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:12
Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü

Çukurova Belediyesi tarafından Salbaş’ta hizmete açılan düğün salonu yaklaşık 2 yıldır vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmetinden dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür eden Salbaşlılar, “Düğün yapmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri olan düğün salonuydu. Başkanımız Soner Çetin bu sorunumuzu çözdü” dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlardan gelen talep üzerine 2017 yılında Salbaş’a düğün salonu yaptırmış ve törenle hizmete açmıştı.


Salbaşlıların ücretsiz olarak yararlandığı düğün salonu yöre halkının büyük bir sorununa çözüm getirirken, düğün dışında toplantı ve benzeri organizasyonlara da ev sahipliği yaparak çok amaçlı salon işlevi görüyor.


Kent merkezine uzak olmasından dolayı evlenecek çiftlerin salon sorununa çözüm getiren bu hizmetten dolayı Salbaşlılar, Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.


Daha öncesinde düğünlerini mahalle aralarında yapmak zorunda kaldıklarını ya da Adana merkezde düğün salonu kiralama yoluna gittiklerini belirten Salbaşlılar, “Ancak başkanımız Soner Çetin Salbaş’a düğün salonu yaparak bizleri büyük bir dertten kurtardı. Ücretsiz olduğu için yeni evlenenleri de önemli bir maddi yükten kurtardı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.


Salbaş Yenimahalle Muhtarı Mustafa Evren ve Salbaş Karatepe Mahallesi Muhtarı Osman Işıklı ise Başkan Soner Çetin’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Mahalle muhtarları Başkan Soner Çetin’in Salbaş’a gözlü görünür hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Sayın Başkanımız her zaman bizlerin yanında oluyor ve sorunlarımızın çözümü için çaba harcıyor” dediler.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, her zaman halkın hizmetinde olduklarını belirterek, “Belediyenin görevi insanların doğumundan ölümüne kadar hemşerilerine hizmet vermektir. Biz de bu anlayışla hizmet veriyoruz. Salbaş’a muhtarlık iletişim merkezi ve nizami ölçülerde stadyum gibi hizmetlerimiz oldu. Yeni dönemde de yeni hizmetlerimiz devam hız kesmeden devam edecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    1. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    2. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    3. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    4. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    5. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    6. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    7. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    8. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    9. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    10. Kaçkar Dağları’nda festival
    11. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    12. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    13. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    14. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    15. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    16. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    17. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    18. Milas’taki orman yangını tarım..
    19. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    20. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    21. Pastırmacılara gurbetçi dopingi
    22. Yaşadığı otel odasında öldü
    23. Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga..
    24. Nişan bozma kavgasında silahlar..
    25. Suya giren çocuklarını kurtarmaya..
    26. Palandöken Belediyesi, yazı dolu dolu..
    27. Sakarya’da su basan okulda kimyasal..
    28. Ayder Yaylası'nda salıncak kazası!
    29. Burhaniyeli çocuklar Gece Pazarı’nda..
    30. Gölyaka Belediyesi Marmara Depremini..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım