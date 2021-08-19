Salatalık turşusu tarifi ölçülü | Kütür kütür salatalık turşusu yapılışı
Salatalık turşunu nasıl yapılır? Turşular özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Leziz turşular hazırlamak isteyenler ise “Tam ölçülü salatalık turşusu nasıl yapılır?” sorusuna cevap arıyor. Peki, salatalık turşusu için hangi malzemeler gerekli? Kolay salatalık turşusu tarifi
Kış gelmeden önce pek çok hanım turşuluk malzemeleri hazırlayıp, kolları sıvadı. Bütün bir yıl sofralardan salatalık turşu eksik etmek istemeyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü salatalık turşusu tarifi
Salatalık turşusu tarifi ölçülü
Malzemeler:
- 2.5 kilo salatalık
- Yarım su bardağı sarımsak
- 4 yemek kaşığı kalın tuz
- 3 su bardağı sirke
- 4 su bardağı su
- 1 tutam maydanoz
- 10-15 adet acı biber
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
Kütür kütür salatalık turşusu yapılışı
Öncelikle salatalıkları güzelce yıkayın.
Salatalıkları temizledikten sonra sarımsakları soyun.
Biberlerin uç kısımlarını kesin.
Salatalıkları kavanozları sıkıca yerleştirin.
Biber ve sarımsakları da kavanozlara bölüştürün.
Sirke, su ve tuzu karıştırın.
Karışımı kavanozlara bölüştürün. Kavanozlarda boşluk kalmamasına özen gösterin.
Kavanozların üzerine limon tuzu ve maydanozları bölüştürün.
Kavanozların kapaklarını kapatın.
Serin ve karanlık ortamda turşunuz 10-15 gün içerisinde hazır olacaktır.
Afiyet olsun.