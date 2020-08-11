Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?
Tam ölçülü salatalık turşusu | Kış hazırlıkları başladı. Hanımlar çeşit çeşit reçel turşu hazırlamaya başladı. En çok tercih edilen turşuların başında salatalık turşusu geliyor. Birçok kişi salatalık turşusu nasıl yapılır, 2 kilo salatalıktan turşu nasıl yapılır, tam ölçülü salatalık turşusu konularını araştırıyor.
Kıtır kıtır salatalık turşusu yapmak isteyenler internette tarif aramaya başladı. İşte, lezzetli nefis salatalık turşusu tarifi.
Salatalık turşusu tarifi
Malzemeler:
- 2.5 kilo salatalık
- Yarım su bardağı sarımsak
- 4 yemek kaşığı kalın tuz
- 3 su bardağı sirke
- 4 su bardağı su
- 1 tutam maydanoz
- 10-15 adet acı biber
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
Kolay salatalık turşusu nasıl yapılır?
Salatalık turşusu yapmak için öncelikle salatalıkları güzelce yıkayın.
Salatalıkları temizledikten sonra sarımsakları soyun.
Biberlerin uç kısımlarını kesin.
Salatalıkları kavanozları sıkıca yerleştirin.
Biber ve sarımsakları da kavanozlara bölüştürün.
Sirke, su ve tuzu karıştırın.
Karışımı kavanozlara bölüştürün. Kavanozlarda boşluk kalmamasına özen gösterin.
Kavanozların üzerine limon tuzu ve maydanozları bölüştürün.
Kavanozların kapaklarını kapatın.
Serin ve karanlık ortamda turşunuz 10-15 gün içerisinde hazır olacaktır.
Afiyet olsun.