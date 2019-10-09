Salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi
Sofraların, salataların vazgeçilmezlerinden biri olan salatalık turşusu hazırlamanın tam zamanı. İşte, dillere destan salatalık turşuları hazırlamanın püf noktası. Merak ettiğiniz "Salatalık turşusu nasıl hazırlanır?" sorusunun tüm ayrıntıları...09 Ekim 2019 Çarşamba 18:23
Sofraların, salataların vazgeçilmezlerinden biri olan salatalık turşusu hazırlamanın tam zamanı. İşte, dillere destan salatalık turşuları hazırlamanın püf noktası. Merak ettiğiniz "Salatalık turşusu nasıl hazırlanır?" sorusunun tüm ayrıntıları...
Salatalık turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2,5 kilo salatalık
- Yarım su bardağı sarımsak
- 1 tutam maydanoz
- Turşu suyu için;
- 1.5 litre su bardağı sıcak su
- 3 su bardağı sirke
- 4 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
Öncelikle salatalıkları güzelce yıkayın.
Ardından turşu suyunu hazırlamaya geçin.
Suyu kaynatın. Ardından sirke, tuz, limon tuzunu suya ekleyip karıştırın.
Turşu suyu soğurken salatalıkları yerleştirmeye başlayabilirsiniz.
3 litrelik bir turşu kavanozu işinize yarayacaktır.
Salatalıkları sıkıştırarak kavanoza yerleştirin.
Salatalıkların arasında sarımsak ve maydanozda ekleyin.
Son olarak turşu suyunu kavanoza boşaltın.
Kavanozun kapağını sıkaca kapatın.
Turşunuz yaklaşık 10 gün içerisinde hazır olacaktır.
Şimdiden kolay gelsin.
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