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Salatalık tüketilerek zayıflanır mı?

Kahvaltı sofralarının ve salataların vazgeçilmez malzemesi olan salatalık, yaz aylarında yetişse de günümüzde her mevsim bulunabilen bir sebzedir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
Salatalık tüketilerek zayıflanır mı?

SALATALIĞIN BESİN DEĞERİ:

100 gram salatalık yaklaşık 15 kaloridir. 100 gram salatalığın besin değerleri ise şu şekildedir:

0,1 gram yağ

3,6 gram karbonhidrat

148 miligram potasyum

2 miligram sodyum

16 miligram kalsiyum

3 miligram C vitamini

13 miligram magnezyum

Bunlara ek olarak az miktarda A vitamini ve doğal tuz içerdiği de bilinir. İçeriğindeki karbonhidratın bir kısmı da lifdir. Faydalı karbonhidrattan oluşur.

SALATALIĞIN ZAYIFLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:

Salatalığın yaklaşık %90'ı sudan oluşur. Bu nedenle kalorisi düşüktür. Pek çok diyet listesinde salatalık tüketmek kısıtlanmaz. Düşük kalorili olmasının yanı sıra tok tutucu özelliğe de sahiptir. Bu nedenle ara öğünlerde ve akşam yemeklerinin yanında tüketilmesi tavsiye edilir.

Salatalığın kabuğunda bulunan liflerin yağların yakımını kolaylaştırdığı da bilinir. Fazla tuzun atılmasına katkı sağlayarak ödem ve benzeri şişkinlikler kilo sorunu yaşayanlar için de etkili olur.

Salatalık, günün istenilen her anı tüketilebilir. Açlık duygusunu düşük kalorili besinlerle ortadan kaldırmak seçeneklerden biridir. Bu şekilde salatalık tüketerek zayıflamak mümkündür.

SALATALIK TÜKETEREK ZAYIFLARKEN DİKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Salatalıklar iyice yıkanmalı ve mümkünse kabuklu şekilde tüketilmelidir.

Taze olarak tüketilmesi önemlidir.

Tuz kullanılmaması tavsiye edilir.

Salata yapımına ağırlık verilerek daha fazla tüketmek mümkündür. Ancak salata soslarının kalorilerine dikkat edilmelidir.

Sadece salatalık vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılamayacağı için zayıflama sürecinde uygun bir diyet ve egzersiz ile birlikte salatalıktan takviye alınmalıdır.
Zayıflama sürecinde tüketilebilen salatalığın etkilerinden yararlanmak için diyet yaparken egzersizler ile desteklenmelidir.

Tek başına salatalık ile zayıflamanın mümkün olmadığı bilinmeli ve vücut yapısına uygun zayıflama yöntemlerinden faydalanılmalıdır.

Salatalığın faydaları hakkında bilgi sahibi olmak için Salatalığın Bilinmeyen 9 Faydası yazısını okuyabilirsiniz.


 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
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