Salatalığın faydaları nelerdir? Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?

Salataların, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan salatalık ölçülü tüketildiğinde son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz "Salatalığın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalık içerdiği vitamin ve minareller sayesinde beyin sağlığını korur.

Salatalık yüksek oranda su içerir ve düşük kalorilidir. Salatalık tüketerek uzun süre tokluk hissi yaşarsınız. Bu ise kilo vermenize yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar salatalığın birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Lif yönünden zengin olan salatalık sindirim sistemini düzenler.

C vitamini yönünden zengin olan salatalık cilt sağlığı için son derece kıymetlidir.

Salatalık bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur.

Biotin, riboflavin, niasin, B5 vitamini, B6 vitamini ve C vitamini yönünden zengindir. Bu ise saçlarınızın hızlıca dökülmesinin önüne geçer.

Potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan salatalık kalp-damar sağlığını korur.

Salatalık kan şekerini dengeler.

K vitamini ve kalsiyum yönünden zengin olan salatalık kemiklerin güçlenmesine yardım eder.

Salatalık sağlıklı dişlerin en önemli sırrıdır.

Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?

Uzmanlar sağlıklı bir beden için her gün en az bir adet salatalık tüketilmesini tavsiye ediyor.