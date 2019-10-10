0553 313 94 23

Salatalığın faydaları nelerdir? Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?

Salataların, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan salatalık ölçülü tüketildiğinde son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz "Salatalığın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

10 Ekim 2019 Perşembe 14:05
Salatalığın faydaları nelerdir? Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?

Salataların, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan salatalık ölçülü tüketildiğinde son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz "Salatalığın faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı... 

Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalık içerdiği vitamin ve minareller sayesinde beyin sağlığını korur.

Salatalık yüksek oranda su içerir ve düşük kalorilidir. Salatalık tüketerek uzun süre tokluk hissi yaşarsınız. Bu ise kilo vermenize yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar salatalığın birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Lif yönünden zengin olan salatalık sindirim sistemini düzenler.

C vitamini yönünden zengin olan salatalık cilt sağlığı için son derece kıymetlidir.

Salatalık bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur.

Biotin, riboflavin, niasin, B5 vitamini, B6 vitamini ve C vitamini yönünden zengindir. Bu ise saçlarınızın hızlıca dökülmesinin önüne geçer.

Potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan salatalık kalp-damar sağlığını korur.

Salatalık kan şekerini dengeler.

K vitamini ve kalsiyum yönünden zengin olan salatalık kemiklerin güçlenmesine yardım eder.

Salatalık sağlıklı dişlerin en önemli sırrıdır.

Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?

Uzmanlar sağlıklı bir beden için her gün en az bir adet salatalık tüketilmesini tavsiye ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:05
  1. Salatalığın faydaları nelerdir?
  2. Her gün salatalık yemek yararlı mıdır?
  3. salatalık zararları
  4. salatalık yemenin cilde faydaları
  5. salatalık zayıflatır mısalatalık maskesi
  6. salatalık kalori
  7. aç karnına salatalık yemek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65 aylığı ne kadar ödeniyor?
    1. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    2. 65 aylığı ne kadar? 2019 yılında 65..
    3. Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok..
    4. IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle..
    5. Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra..
    6. Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin..
    7. Beşiktaş’ta Tyler Boyd krizi!
    8. Yemeğin yanında su içmek zararlı mıdır?
    9. Aşiretlerle YPG arasında çatışma çıktı!
    10. Salatalığın faydaları nelerdir? Her..
    11. Suriye Milli Ordusu Mehter Marşıyla..
    12. 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı..
    13. Adanaspor’da teknik direktör belli oldu!
    14. İstanbul için son dakika yağış uyarısı
    15. Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi..
    16. Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    17. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından..
    18. Casanova'nın görevine son verildi
    19. Harekata ‘işgal’ diyen “HDP’nin..
    20. Yunanistan'dan küstah harekat..
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü