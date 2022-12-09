Salatalığın besin değeri ne? Salatalık kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! Salatalık şekere iyi mi? Salatalık şeker oranı

Salatalık yerken veya humusa batırırken, salatalık yemenin farkında bile olmadığınız sayısız sağlık yararı vardır. Bununla birlikte, özellikle herhangi bir mide sorununuz varsa, daha dikkatli olmanız gereken başka yan etkiler de vardır. İşte bilmeniz gerekenler.

SALATALIK YEMENİN ETKİLER KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

2017 yılında yapılan bir araştırma, salatalık suyu içtikten sonra kan basıncında bir düşüş olduğunu gösterdi. Katılımcılar yedi gün boyunca günde iki kez suda karıştırılmış bir salatalık içtiler. Çalışma, salatalık suyunun yaş grubundaki kan basıncını düşürmede "önemli bir etkisi" olduğunu gösterdi. Salatalık suyunu sıkmak için bu bir neden olabilir.

Salatalık kan şekerini düşürür mü?

Karbonhidrat içeren, salatalık da dahil hiçbir gıda kan şekerini düşürmez. Ancak salatalıkta karbonhidrat bulunsa bile miktar olarak azdır

DİYABETİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Diyabetten kaçınmaya çalışırken, diyetinize ince ayar yapmaya başlamak en iyisidir. Harvard Health'e göre yüksek oranda işlenmiş karbonhidratlardan kaçının, şekerli içecekleri atlayın ve kırmızı eti sınırlandırın. Bu diyet seçeneklerine ek olarak, düşük glisemik indeksli (GI) daha fazla yiyecek yemeye başlamak da önemlidir. GI, sıfırdan 100'e kadar farklı gıdalara atanan bir sayıdır. Bir sayının glisemik indeksi ne kadar yüksekse, bir kişinin kan şekeri onu yedikten sonra o kadar yükselir. Salatalıkların glisemik indeksi 15'tir, bu da onu nispeten düşük bir gıda haline getirir. Nutrition Journal'a göre düşük GI'li yiyecekler yemek, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

VÜCUDU NEMLENDİRİR

Daha fazla su içmek için ihtiyacınız olan tek şey biraz salatalık dilimleri atıştırmaktır. Belki yine de su şişesini alıp su içmeye devam etmelisin, ama bu salatalıkların bir hidrasyon kaynağı olmasını engellemez. Nutrients tarafından yayınlanan bir Fransız ve İngiliz araştırmasına göre, salatalıkların %95'inden fazlası sudur; salatalık yeme sürecinde de su içtiğiniz anlamına gelir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermek isteyen kişilerin, konu diyetlerinde ayarlamalar yapmaya geldiğinde izledikleri bir dizi yol vardır. Atılması gereken bir adım, kilo vermeye yardımcı olan sağlıklı bir besin oldukları için salatalık eklemektir. Bir kâse salatalıkta sadece 16 kalori vardır, bu da yemeğin düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğu anlamına gelir. Besinlerin enerji yoğunluğuna odaklanan bir Besin Maddesi çalışmasına göre, daha düşük enerji yoğunluğuna sahip gıdaların tüketilmesi ile kilo kaybı arasında bir bağlantı vardır. Ek olarak, yüksek su içeriği nedeniyle salatalık, kalorisi düşük kalırken son derece doyurucudur ve bu da onları kilo vermek isteyen herkes için harika bir atıştırmalık haline getirir.

KABIZLIKTAN KURTARIR

Salatalıkta bulunan tüm su ve lif kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bol miktarda bulunan salatalığın tohumlarının "kabızlığı önlemeye" yardımcı olduğu söyleniyor. Ek olarak, araştırmaya göre vücut üzerinde "soğutma etkisi" var. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi, kabızlığın giderilmesine yardımcı olmak için çeşitli yemeklere salatalık eklenmesini önerir. ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLER Yüksek su içeriği ile salatalıklar sizi sulu tutmakta harikadır, ancak aynı zamanda aşırı su tutulmasını ortadan kaldırmaya da yardımcı olurlar, bu da salatalık yedikten sonra şişkinliği önleyeceğiniz anlamına gelir. The Candida Diet'in yazarı beslenme uzmanı Lisa Richards, "Salatalık, su tutulmasını, iltihaplanmayı ve nihayetinde şişkinliği ortadan kaldırmaya yardımcı olan belirli besinler açısından zengindir" diyor. Richards, diğer mide sorunlarına da iyi geldiğini söylüyor. Richards, "Lif içeriği iyi bağırsak sağlığını ve bağırsak hareketlerini destekliyor" diyor.

SALATALIĞIN EN BÜYÜK DEZAVANTAJI

Salatalık yemenin olumlu bir yanı kabızlığı önleyebilmeniz olsa da bir dezavantajı da salatalığın aşırı gaza neden olabilmesidir. Salatalık, kabak, kabak ve karpuz gibi diğer meyve ve sebzelerde bulunan bir bileşik olan cucurbitacin içerir. Cucurbitacin, salatalıklarda bulunan acı tadın yanı sıra gaz ve hazımsızlığa da neden olur. Bir seferde çok fazla salatalık yerseniz bu rahatsız edici semptomlar ortaya çıkabilir.

Salatalık besin değeri

Salatalıkta şeker oranı: 1,7 g

Salatalığın 100 gramında 15 kalori bulunmaktadır. Salatalığın 1 adedi (120 gr) 18 kaloridir. Salatalığın 100 gramı 3.63 gram karbonhidrat, 0.65 gram protein, 0.11 gram yağ, 0.5 gram lif içermektedir. Salatalık, kolayca ulaşılabilen ve ülkemizde oldukça sık tüketilen bir besin.