Salatalığın 5 önemli faydası!
Serinletici ve rahatlatıcı etkisi ile birlikte oldukça sık tüketilen sebzelerden biri olan salatalık, A vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. İşte salatalığın 5 mucizevi faydası...
Salatalık, serinletici ve rahatlatıcı etkisinin yanı sıra sıvı bakımından diğer besinlere göre en zengin olan sebzedir. Uzmanların özellikle mevsim geçişlerinde tüketilmesini tavsiye ettiği salatalık, A vitamini bakımından da oldukça zengin olmakla birlikte yüksek oranda bakır, potasyum, manganez, C vitamini, magnezyum, biotin ve B1 vitaminleri içermektedir.
İşte salatalığın 5 mucizevi faydası...
- Salatalık, uzmanların özellikle mevsim geçişlerinde tüketimini tavsiye ettiği sebzelerdendir. Salatalık, yüzde 95 oranında sudan oluşmasıyla birlikte vücudun sıvı oranını dengeler. Ayrıca toksin atmakta oldukça etkilidir.
- Mide asidini ve mide sıvısını dengeler. Mide yanması ve mide ekşimesi gibi mide rahatsızlıklarını yaşanmasını önler.
- Salatalık kemik sağlığına birebirdir. İçerdiği silis maddesi sayesinde kemik ve kas dokularını yeniler, kemik ve kasların deforme olmasını engeller.
- Çözücü asitler içermesi sebebiyle diş aralarındaki enfeksiyonu ve tükürükteki bakterileri yok eder. Böylece ağız kokusunu engeller.
- Salatalık, çok etkili bir idrar söktürücüdür. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sebebiyle şişlik ve kabızlık gibi sindirim problemlerinin yaşanmasını engeller.