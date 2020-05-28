Salatalığın 5 önemli faydası!

Salatalık, serinletici ve rahatlatıcı etkisinin yanı sıra sıvı bakımından diğer besinlere göre en zengin olan sebzedir. Uzmanların özellikle mevsim geçişlerinde tüketilmesini tavsiye ettiği salatalık, A vitamini bakımından da oldukça zengin olmakla birlikte yüksek oranda bakır, potasyum, manganez, C vitamini, magnezyum, biotin ve B1 vitaminleri içermektedir.

İşte salatalığın 5 mucizevi faydası...

- Salatalık, uzmanların özellikle mevsim geçişlerinde tüketimini tavsiye ettiği sebzelerdendir. Salatalık, yüzde 95 oranında sudan oluşmasıyla birlikte vücudun sıvı oranını dengeler. Ayrıca toksin atmakta oldukça etkilidir.

- Mide asidini ve mide sıvısını dengeler. Mide yanması ve mide ekşimesi gibi mide rahatsızlıklarını yaşanmasını önler.

- Salatalık kemik sağlığına birebirdir. İçerdiği silis maddesi sayesinde kemik ve kas dokularını yeniler, kemik ve kasların deforme olmasını engeller.

- Çözücü asitler içermesi sebebiyle diş aralarındaki enfeksiyonu ve tükürükteki bakterileri yok eder. Böylece ağız kokusunu engeller.

- Salatalık, çok etkili bir idrar söktürücüdür. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sebebiyle şişlik ve kabızlık gibi sindirim problemlerinin yaşanmasını engeller.