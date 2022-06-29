Salata savaşları: NATO zirvesinde Rus salatası ikram edildi, herkes şok oldu!

Tüm dünyada sevilen bir lezzet olan Rus Salatası'na Türkiye'de ABD'nin Missouri Zırhlısı'nın 1946'daki ziyaretinden beri Amerikan salatası denmesi gibi durumlar, Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı yürütülen cadı avı vesilesiyle yeniden gündemde.

1860’larda Moskova’daki Hermitage Restaurant’ın Belçika asıllı Rus şefi Lucien Olivier'in icadı olan Rus Salatası'na örneğin 28-29-30 Haziran'da NATO liderler zirvesine evsahipliği yapan İspanya'da Kiev Salatası olarak rastlamak mümkün. İspanyol kafe-restoranlar, hangi tarafı tuttuklarını menüde Rus Salatası ya da Kiev Salatası yazarak gösteriyor.

Bu, Rus Salatası'nın İspanya'da ilk isim değiştirmesi değil. Faşist Franco diktatörlüğü dönemindeki adı da Milli Salata ya da İmparatorluk Salatası'ydı.

Dolayısıyla başkent Madrid'in NATO zirvesinin düzenlendiği IFEMA fuar alanında dün üye ülkelerin liderlerinin gelmesini bekleyen uluslararası yetkililer ve gazeteciler, zirvede Rusya 'güvenliğe doğrudan tehdit' ilan edilecekken, kafe-restoran menüsünden Rus Salatası'nın çıkmasına şaşırdı.

NATO zirvesinde Rus Salatası ile karşılaşmanın, yetkililerde endişe ve şok duygusu yarattığı medyaya yansıdı. La Sexta kanalına konuşan gazeteci Iñaki López, "NATO zirvesinde Rus Salatası mı? Bu yemek tercihine biraz şaşırdım" dedi.

Ancak haberlere göre Rus Salatası birkaç saat içinde kapışılıp tükendi.

Diğer yandan salı akşamı Madrid'in barok tarz Santa Cruz Sarayı'nda savunma ve dışişleri bakanları için verilen yemekte menü saf değiştirdi.

Netflix dizisi Chef's Table'da yer almasıyla tanınan ve bakanlara verilen ziyafeti koordine eden İspanyol şef Jose Andres, mayısta sahibi olduğu tüm restoranlarda Rus Salatası'nın adını Ukrayna ya da Kiev Salatası olarak değiştirme uygulamasını buraya da yansıttı. Bakanlar menüde Ukrayna Salatası eşliğinde domatesli köfte yemeğiyle karşılaştı.