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Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, kendisini karşılamaya gelen çocukların ellerindeki biyografi kitabını imzaladı- Çocuklar, Salah'a "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah, kendisini karşılamaya gelen çocuklara kitap imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Süper Kupa maçı öncesi geldiği Vodafone Park'ta bir grup çocuk tarafından karşılandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu çocuklar, maç öncesi Salah'a biyografi kitabı "Benim Adım Salah" kitabını imzalattı.

Çocuklar daha sonra Salah'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yazdığı "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.

Salah ve çocuklar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
  1. kitap
  2. Muhammed Salah
  3. UEFA Süper Kupa

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