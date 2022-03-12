Salah, Liverpool'dan kopuyor mu?

Muhammed Salah'ın Liverpool ile kontrat görüşmelerinin tıkandığı iddia edildi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın kulübü ile olan kontratı bir sonraki sezon sonunda, 2023 yazında sona erecek.

Salah'ı takımda tutmak istemeyen, en kötü ihtimalle de bunu bonservis bedeli olmadan yaşamak istemeyen Liverpool, Mısırlı oyuncunun menajeri ile şimdiden görüşmelere başladı.

Daha önce kontrat görüşmeleri hakkında görüşü sorulan Salah her fırsatta takımda kalma isteğini yenilerken, İngiliz basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki hücumcunun ciddi bir maaş artışı talebinin olduğu iddia edildi. Buna göre Salah, İngiltere Premier League'de en çok kazanan futbolcu olmak istiyorken Liverpool bu maaş seviyesine çıkmak istemiyor.

GÖRÜŞMELER SEZON SONUNA KADAR DONDURULDU

İddiaya göre iki taraf arasındaki kontrat görüşmeleri en azından sezon sonuna kadar donduruldu. Manchester City ile girilen kıyasıya Premier League yarışı ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmak isteyen Salah, Liverpool'da kalmak istese de maaş talebinde geri adım atmak istemiyor.

Sezon sonunda Liverpool'un kararının ne olacağı merak ediliyor. Salah, bu sezon Liverpool forması ile 34 maçta 27 gol atıp 10 da asist yaptı.