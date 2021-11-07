Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi

Mutfağımızın lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında. İşte en pratik ve kolay tarifi.

Malzemeler

4 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı şeker

Tuz, istenilen baharatlar

1 çay bardağı sıcak su

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Patlıcanlar küp şeklinde doğrayın, tuzlu suya koyun ve bir müddet bekletin. Sıvı yağı uygun bir tavaya alalım, kızdıralım. Tuzlu sudan alıp kuruladığımız patlıcanlarımızı tavaya alalım. Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayarak az miktarda yağda kavuralım. Yeşil biberleri doğrayalım ve tavaya alalım. Üzerine rendelediğimiz domatesi ve salçayı da ekleyerek karıştıralım. Şeker, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Sıcak suyu da ilave ederek 5-6 dakika kadar pişirelim. Son olarak kızarttığımız patlıcanları da tavaya alalım ve pişirdiğimiz sos ile harmanlanmasını sağlayalım. Afiyet olsun.