  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi
Kadın - Aile

Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi

Mutfağımızın lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:04:00 -
Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi

Mutfağımızın lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında. İşte en pratik ve kolay tarifi.

Malzemeler

  • 4 adet patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 4 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Tuz, istenilen baharatlar
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Patlıcanlar küp şeklinde doğrayın, tuzlu suya koyun ve bir müddet bekletin. Sıvı yağı uygun bir tavaya alalım, kızdıralım. Tuzlu sudan alıp kuruladığımız patlıcanlarımızı tavaya alalım. Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayarak az miktarda yağda kavuralım. Yeşil biberleri  doğrayalım ve tavaya alalım. Üzerine rendelediğimiz domatesi ve salçayı da ekleyerek karıştıralım. Şeker, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Sıcak suyu da ilave ederek 5-6 dakika kadar pişirelim. Son olarak kızarttığımız patlıcanları da tavaya alalım ve pişirdiğimiz sos ile harmanlanmasını sağlayalım. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!
Gündem

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık, Ankara Havalimanı'nda karşıladığı Gazeteci Zafer Şahin'in yolunu kesti. Sakinliğini koruyan Şahin, CHP'..
Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Dünya

Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede..
İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat
Gündem

İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay