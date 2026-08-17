Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları! Merak edenler, o cevap geldi: Bilgiler servet değerinde

Saksıda maydanoz yetiştirmek kolay ancak bir şeyler yetiştirmek insana zor ve zahmetli gibi geliyor. Herkes bence evinde, balkonunda, saksıda maydanoz, taze soğan, yeşil sarımsak, nane, kıvırcık yetiştirmelidir. Bunu hem hobi olarak hemde ihtiyaç olarak yapıldığında kefiyli ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Maydanoz cimlendikten sonra çocuğunuza görev ve sorumluluk verip artık bu evin maydanozlari senden sorulur deyip sulama periyotlarini gösterebilirsiniz.

Saksıda maydanoz ekimi için alanınıza uygun bir saksı seçelim ardından genelde ziraatcilerde olan yerli maydanoz tohumu satın alabilirsiniz, torf ve bahce toprağı, yanmış hayvan gübresi veya solucan gübresi ihtiyacımız olan malzemeler.

ilk olarak torf gübre ve toprağı karıştıralım.

karıştırdığımız bu toprağı saksının içine dolduralım saksının üstünde 3 parmak boşluk olacak şekilde Toprak dolduralım. eğer mümkünse bu karışımı bir gün önceden nemlendirelim. Maydanoz tohumlarini çok sık olmayacak şekilde toprağın üzerine dikkatli bir şekilde serpiştirin. Maydanoz tohumlarının üzerini ince bir sekilde örtecek şekilde elde ettiğimiz karışım serpiştirelim. Elimizin üst kısmı ile toprağı hafif bir şekilde bastırarak tohumların Toprak içerisinde sıkışmasını sağlayalım. Can suyunu yağmurlama şekilde iyice yedirerek verelim. Bu işlemi sabah ve akşam tekrarlayalım çimlenme olana kadar. Eğer mümkünse sera etkisi oluşturarak daha hızlı çimlenme olmasi için saksimizin üzerini seffaf bir poset ile örtebilirsiniz.

Saksıda maydanoz yetiştirmek için en az 15-20 cm derinliğinde delikli bir saksı seçin. Tohumları ekmeden önce bir gün suda bekletin. Gevşek ve besinli toprağa ektiğiniz tohumları hafifçe örtün. Saksıyı günde en az 6 saat güneş alan bir yere koyun ve toprağını sürekli nemli tutun.

Doğru Saksı ve Toprak Seçimi

En az 15-20 cm derinlikte saksı seçin.Saksının altındaki su delikleri açık olsun.Organik madde yönünden zengin torf kullanın.Toprağı çok fazla bastırmayın, gevşek kalsın.

Tohum Ekimi ve Çimlendirme

Tohumları ekmeden önce birkaç saat suda bekletin.Tohumları toprağın üzerine eşit şekilde serpin.Üzerini en fazla 0.5 cm toprakla kapatın.Can suyunu fısfısu kullanarak nazikçe verin.

Sulama ve Işık İhtiyacıGünde en az 6 saat güneş ışığı alan yere koyun.Toprağın kurumasına izin vermeyin, nemli tutun.Suyu her gün aynı saatte vermeye özen gösterin.Aşırı sudan kaçının, kökler çürümesin.