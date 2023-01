Saksıda limon ağacı türleri ve özellikleri! Büyük şifa depolarını bahçenize, evinize doldurun

Saksıda Limon Ağacı, vermiş olduğu görüntü ve kokusu nedeniyle evlerde işyerlerinde ve teraslarda yetiştirilmektedir. Saksıda limon ağacı, ülkemizin genel iklim yapısı dikkate alındığında her bölgede yetiştirebilir. Fakat genel olarak akdeniz iklimini belirgin olarak istemektedir. Saksıda limon ağacı, iklim şartlarına göre ekildiği bölgede meyve vermektedir. Vermiş olduğu bu meyveler doğal limon besini yanında harika görüntü sağlamaktadır. Saksıda limon ağacı, bakımı ve ekilişi aşamasında incelik isteyen bir meyvedir. İlk olarak bilinçli düzgün ekilmediği takdirde yaşam süresi aynı orantıda kısa olur. Ve kökleri gelişmeden yaşamlarını yitirir. Saksıda limon ağacı, ekimin yanında ekim sonrası bakımı da doğru yapılmalı ve gelişimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde güzel görüntü ve hoş kokulu olan saksıda limon ağacından mahrum kalabilirsiniz. Bizde sizler için saksıda limon ağacının ekimi ve bakımları hakkında bilgiler verecek olursak;

Saksıda Limon Ağacı Ekimi; Sırasında bir faktörü bir arada oluşturmalısınız. İlk olarak eviniz, işyeriniz ve terasınızda yetiştirmek istediğiniz saksıda limon ağacı için yer belirlemenizdir. Belirlediğiniz yerin ölçülerini alarak aynı ölçülerde saksı temin ediniz. Ölçütleriniz genel olarak ilk etapta 20-30 cm genişliğinde saksılarınızın olmasını tercih ediniz sonraki etaplarda saksı boyutlarını limon ağaçlarınız geliştiği takdirde büyütebilirsiniz. Saksıda limon ağacı için, temin ettiğiniz saksıdan sonraki aşama ise toprağınızı ayarlamanızdır. Toprağı saksıya dökmeden önce saksının altına 5 cm kadar mesafe olacak şekilde dip kısımdan yukarı doğru çakıl taşları ile doldurun çakıl taşları topraktaki suyun emilmesini sağlayacaktır. Saksının altına aynı şekilde suyun süzülmesi ve toprakta birikmemesi için delikler mutlaka açınınz. Ardından toprağı için yarısından fazlası normal bahçe toprağı bir kısımına ise kum ilave ediniz.

Saksıda limon ağacı için kum önemlidir. % 30 kadarı kum olmasını sağlayın ve sonrasında kum ve toprak karışımını gerçekleştirdikten sonra alta sermiş olduğunuz; çakıl taşların üstüne dökerek limon ağacının filizi için yer bırakın. Ardından limon ağacı için hazırlamış olduğunuz filizin aşı yeri 6-7 cm kadar toprağın üstünde kalacak şekilde ekimi gerçekleştirerek can suyunu hemen veriniz. Saksıda limon ağacı için, can suyunu verirken dikkat ediniz. Toprak suyu çektikten sonra da ara ara veriniz. Direkt olarak suyu aktarmayınız. Yavaş yavaş vererek suyu çekmesini sağlayın. Saksıda limon ağacının bakımı ise; saksıda limon ağacı genel olarak bakımı zahmet veren bir bakım değildir. Suyunu ihmal etmemeye gayret ediniz. Çok sıcak aylarda suyunu 3-4 gün ara ile verebilirsiniz. Bu süre sıcaklıklar düştükçe uzayacaktır. Sulamada maksat toprağı her an için nemli olmalıdır. Siz bunu kendinizde kontrol edebilirsiniz. Ağacın etrafındaki toprağı eşeleyerek kontrol edebilir. Ve toprağın kurumu yoksa nemli olduğunu tespit edebilirsiniz. Hem bu şekilde saksıda limon ağacının etrafında ki toprağı bir nevi çapalamış olursunuz. Bu şekilde toprağın hava almasını da sağlayabilirsiniz. Bunaların yanında kesinlikle saksının altında ki tabakta suyun birikmesine izin vermeyin. Çünkü saksının altında ki delikler toprağın hava alması ve suyun süzülmesi içindir. Tabakta su biriktiği takdirde kesinlikle toprak hava alamaz. Ve buda limon ağacı için tehlikeli unsurdur. Bunların yanında stabil bir şekilde suyunu vererek ve arada kuruyan dallarınıda alarak bakımlarını gerçekleştirmiş olursunuz.

Limon çeşitleri ve İsimleri

Kaç Farklı Limon Türü Var?

Lamas. 1 / 9. Bu çeşit, ekoloji seçici olduğunda Türkiye'nin Akdeniz Bölgesindeki Mersin ilinin batısında (Erdemli-Silifke) özel bir bölgede yetiştirilebilmektedir. ...

İtalyan Memeli - Kara Limon.

Enterdonat.

Kütdiken.

Kıbrıs Limonu.

Lizbon. .

Mayer.

Misket.

Lamas

Bu çeşit, ekoloji seçici olduğunda Türkiye' nin Akdeniz Bölgesindeki Mersin ilinin batısında (Erdemli-Silifke) özel bir bölgede yetiştirilebilmektedir. Meyvesi orta büyüklükte, silindirik, boyun halkalı ve belirgin memelidir. Meyve kabuğu sarı renkli üstün tat ve kokuya sahip sulu bir limon cinsidir, düzgün ve parlaktır. Lamas, uygun koşullarda dokuz ay süreyle depolanabilmektedir. Türkiye’de üretilen en kaliteli limon çeşididir.

İtalyan Memeli - Kara Limon

Adından da anlaşılacağı gibi İtalyan kökenli olduğu sanılan, Türkiye’ ye giriş tarihi bilinmeyen en eski yerli limon çeşitlerimizdendir. Doğu Akdeniz bölgesinde “İtalyan memeli”, Batı Akdeniz bölgesinde “Demre Dikensiz” ve “Kara Limon” olarak adlandırılır. Türkiye’ de en çok üretilen çeşitlerden biridir. Çok verimli olan bu limon her yıl boyu düzenli olarak ürün verir

Enterdonat





En erkenci bir tür olan Enterdonat, dünyada en çok Türkiye' nin Doğu Akdeniz Bölgesi' nde yetiştirilmektedir. Dünyanın en fazla Enterdonat üreten ülkesi 450.000 ton ile Türkiye' dir. Meyvesi büyük, uzun ve silindirik biçimindedir. Meyvenin en belirgin özelliği, meme başının yana yatık olmasıdır. Meyve kabuğu, düzgün, açık yeşil renkli ve parlaktır. Çekirdek sayısı az olan meyvenin eti, yeşilimsi sarı renktedir. Erkenci bir tür olduğu için depolamaya elverişli değildir. Ağaçları orta kuvvetli ve dikensize yakındır. Periyodisiteye eğilimi vardır. İhracat dönemi; eylül - ekim - kasım – aralık aylarıdır.

Kütdiken

Türkiye' de üretilen en eski limon çeşidi olup üretimi ve depolaması en fazla yapılan bir çeşittir. Çok üstün meyve kalitesine sahiptir. Meyve kabuğu düzgün, parlak, meyve etine sıkı bağlı, yeşil sarı veya limon sarısı renktedir. Meme kısmı fazla gelişmemiştir. Meyve elips şeklindedir. Çekirdeklidir. Bol sulu ve yüksek asitlidir. Yüksek verimlidir ve düzenli meyve verir. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyvelerin ağaç üzerinde dağılımı düzgündür. Orta mevsim çeşididir.

Kıbrıs Limonu

Bu limon çeşidi daha çok Alanya, Anamur yöresinde yaygındır. 1920’lerde Kıbrıs’ tan getirildiği sanılmaktadır. Meyve kabuğu sarı renkli, parlak, düzgün, dalgalı ve kalınlığı 5,24 mm' dir. Meyveleri oval-silindirik şekillidir. Sap kısmında belirgin sayılabilecek bir boyun olmasına karşın limonlara özgü ''meme" yok denecek kadar küçüktür. Çeşidin en belirgin özelliği budur. Kalitesi yüksek bir yerli limon çeşididir. Asit içeriği % 7-10 civarındadır. Çok erken ürüne yatan bu çeşidin ağaçları oldukça verimlidir. Meyveler kasım ayı ortalarından itibaren olgunlaşır; ancak, depolamaya fazla elverişli değildir. Ağaç kuvvetli ve dik büyür.

Lizbon

Mayer





Mayer’in diğer limon çeşitlerinden farklı bir özelliği maxsimum 2,5-3m boyunda olmaları, keza meyveden başını kaldırıp da boya gitmeye zamanı yok gibidir. Taze güz sürgünleri de olmadığından dona karşı diğer çeşit limonlara nazaran daha dayanıklı olmaktadır. Yediveren çeşiti, yılın her mevsiminde meyve vermekte olup bol güneşli ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmadığı iklimi sevmektedir. Sıfır derecede taze filizler kurur, dikimden itibaren 2-3 yıl kış soğuklarına karşı naylon altına alınmalı, kök çevresi çuval parçalarıyla, samanla ve talaşla dona karşı korunmalıdır. Portakal limon karışımı bir tadı mevcuttur. Mayer limon dikildikten 1 yıl sonra meyve vermeye başlar. Bazı meraklı veya istekli insanlarımız bu mayer limonları saksıda yetiştirip meyve almaktadır. Evlerin güneş gören balkonlarında rahatlıkla yetişebilir.

Misket

Türkiye’ de yeşil limon veya Misket limon olarak bilinir. Muhteşem bir tadı vardır, mojito gibi kokteyl ve içeceklerin yapımında tüketilir. Yemek ve tatlılarda tatlandırıcı olarak da kullanılır.

Molla Mehmet

Türkiye' de daha çok Mersin ilinde yaygındır. Kökeni üzerinde belirgin bir bilgi yoktur. Meyveleri sarı renklidir. Kabuk girintili çıkıntılı, orta kalınlıktadır ve kalınlığı 5,54 mm' dir. Meyvenin sap tarafında belirgin bir boyun bulunur. Meme, küt ve kaba yapılıdır. Suda çözünebilir kuru madde miktarı % 8-10, titre edilebilir asit içeriği % 6-10' civarındadır. Çok önemli bir yerli limon çeşididir. Uçkurutan hastalığına (Phoma tracheiphila) göreceli dayanıklılığı vardır. Yüksek verimli ve oldukça düzenli ürün verir.

Erkek limon dişi limon: Dişi çiçekler küçük köşeli tomurcuklar halinde, açık yeşil renklidir. Erkek çiçekler püskül (kedicik) şeklindedir. Pikanlar cevizlerde olduğu gibi rüzgarla tozlanırlar.

Dikenli limon nedir?

Dikenli limon çeşitleri ile ilgili görsel sonucuÖzellikle Akdeniz bölgesinde sıkça kullanılan limon fidanı kolay çoğalması, birçok dış faktöre karşı korumalı olması ve uzun ömürlü olması bakımında üreticiler tarafından tercih ediliyor. Kütdiken limon kabuğu açık yeşil, sarı ve parlak reklidir. Meyve eti sarı renktir. Meyve şekli elips şeklinde ve hafif memelidir.

En pahalı limon cinsi

Türkiye’de 800 bin ton limon üretiminin yapıldığı Mersin'de depoluk limon cinsi tescilli ürün lamasın yoğun hasat dönemine start verildi. Limonun başkenti olarak bilinen Erdemli ilçesinde Vali Ali Hamza Pehlivan da eline makası alarak hasada katılıp küfe taşıyarak, yoğun hasat dönemini başlattı.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’in Erdemli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan limonda erkenci cins mayerden sonra depoluk olan ilçenin coğrafi tescilli ürünü lamasın da yoğun hasadı için start verildi. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 55’inin, lamas cinsinde ise yüzde 65'inin yapıldığı Erdemli’de bu sene ortalama 800 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Hem iç piyasaya hem de ihracata giden lamas limonunun ülke ekonomisine de önemli miktarda döviz getirisi sağladığı ifade edilirken, bahçede 7-8 TL civarında alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yoğun hasat dönemi nedeniyle eline makası aldı, işçilerle hasat yaptı. Hasat sonrası işçilerle birlikte küfe de taşıyan Vali Pehlivan, üretim ile ilgili bilgi verdi.

Vali Pehlivan: "Erdemli limonun başkenti"

Limonun başkenti Erdemli'de hasatta olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Çiftçilerimizle birlikte lamas limonunun hasadını gerçekleştirdik. Mersin ilimiz narenciyenin başkenti, Erdemli ilçemiz de limonun başkenti. Özellikle de lamas limonu limon türleri içerisinde gerçekten kalitesiyle ön plana çıkan bir ürün. Bu ürün Erdemli ilçemizde ezelden beri yetişiyor. 2019 yılında coğrafi tescili de Erdemli ilçemiz adına alınmış durumda. Erdemli'de limon bir sektör haline gelmiş durumda. Burada çiftçilerimiz üreticilerimiz ve bu işi pazarlama anlamında aracılık eden firmalar ihracata kadar konu eden bu işle iştigal eden şirketler bir bütün halinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sağlamış olduğu destekten de faydalanmak suretiyle sektörü bu seviyeye getirmiş durumdalar. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Ürünün yetişmesinden pazara ulaşmasına kadar bütün süreçleri takip ediyoruz" dedi.

"800 bin ton rekolte bekleniyor"

Rakamsal olarak dünya üzerinde üretilen narenciyenin 5 ila 5.5 milyon tonunun Türkiye'de yetiştiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Ülkemizde yetişen narenciyenin yüzde 25'i de Mersin ilimizde yetişiyor. Bu bağlamda limon için ayrı bir parantez açmak gerekirse Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon ton limon yetişirken, bunun 800 bin tonun üstünde rekolte de yine ilimizde, yani bu da yüzde 55'ine tekabül ediyor. Lamas limonu için ifade edecek olursak, üretimin yüzde 65'i ilimizde ve Erdemli ilçemizde yetişiyor. Ziyadesiyle önemli hem çiftçilerimiz, üreticilerimiz için, ilimizin ekonomisi için, hem ülkemizin ekonomisi için çok önemli bir ürün, tabi emek gerektiren bir ürün" ifadelerini kullandı.