Saksıda kenevir yetiştiren zanlılara gözaltı! Kocaeli’de, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'nde H.G. (40) ve N.G'nin (67) evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, saksılarda 24 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili H.G. ve N.G. gözaltına alındı.

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