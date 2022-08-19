Saksıda biberiye nasıl yetiştirilir? Biberiye çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? Yemeklerden sonra için!

Biberiye, latince ismi Rosmarinus officinalis olan, çam ağacına benzeyen, iğne yapraklı, mor çiçeklere sahip yeşil bir bitki türüdür.

Yaygın olarak Akdeniz çevresinde yetişir. Ancak serin iklimlere ve kurak bölgelere de dayanıklıdır. Sıcak iklimlerde sürekli çiçek açabilir. Bu özelliğinden ötürü Akdeniz bölgelerinde süs bitkisi ve peyzaj amaçlı olarak da kullanılır. İçerisinde bol miktarda A, B ve C vitaminleri, demir, fosfor ve kalsiyum mineralleri barındıran biberiye oldukça faydalı bir bitkidir. Yapraklarından çay ve yağ elde edilen bu bitki, aroma ve lezzet katması açısından yemeklerde de sıkça kullanılır.

Mutfağımız bir köşesinde yada balkonda yetiştirmek mümkündür. Bahçeli bir eve sahipseniz yetiştirmek gereken bitkiler arasında olabilir.

Biberiye hangi mevsim ve nasıl yetiştirebiliriz. İşte detaylar...

Balkonda Biberiye Nasıl Yetiştirilir?

Evimizde balkonda bir çok bitki gibi şifalı biberiye yetiştirmek mümkündür. Nisan ve mayıs ayalarında çiçek açar o aylarda hasat edilmemelidir. Ilık iklimi bol ışığı sever her mevsim evimizde bahçede yetiştirebilirsiniz.

Gübreleme yapabilir. Nisan ayında saksı değişimi yapılmasında fayda vardır. Çok sulamak köklerini çürümesine neden olur. Dallarından ve tohumlarından çoğaltmak mümkündür.

1-Öncelikle organik ve vitaminli toprak

2- Biberiye ekerken ister tohum isterseniz dallarından yetiştirmek mümkündür.

3- Saksı seçimini balkon yada mutfağınız dekoruna göre seçebilirsiniz. Küçük saksı kullanalım.

4- Toprağımızı saksımıza dolduralım arıtması olduğuna dikkat edelim sulama yaptığımızda köklerine ulaşsın.

5- Biberiye dalları kullanıyorsak 10 santim olması yeterlidir toprağımıza dikelim güneş gören yerde tutalım bol sulayalım.

6- Bahçede yetiştirmek mümkündür. Dallarını hasat edip kuruta bilirsiniz. Nemli havada kurutmak kalitesini boza bilir. Biberiye kuru toprağı sever çok sulamaktan kaçının kurudukça su vermekte fayda var.

Neden biberiye yetiştirmeliyiz?

Yemeklerde sıklıkla tercih edilen biberiye, sadece baharat olarak değil farklı formlarda ve farklı kullanım alanlarında da harikalar yaratıyor.

Aşağıda vermiş olduğumuz tarifi yemeklerden sonra içtiğinizde içerisinde bulunan yüksek oranda C ve A vitamini ile magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur.

Biberiye çayı yapılışı

Biberiye çayı vitaminlerden, demir ve kalsiyumdan zengin bitkisel bir çaydır. Biberiye bitkisi genellikle mutfak yemeklerinde ve uçucu yağların yapımında kullanılır. 1 çay kaşığı taze veya kuru biberiye yaprağı 250-300 ml su ile 5-6 dk demlenerek içilebilir, isteğe bağlı tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal eklenebilir.

Biberiyenin faydaları nelerdir?

*Sindirim sistemine iyi gelir

*Kanserin gelişmesini engeller

*Bağışıklık sistemini güçlendirir, baş ağrısına iyi gelir.

*Güçlü bir iltihap önleyicidir

*Sinir sistemine koruma sağlar

*İdrar söktürücüdür

Biberiye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 57 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 5 gramlık miktarında Biberiye 3 kalori bulunmaktadır.

DİKKAT: Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için mutlaka besinleri gerektiği ölçüde tüketmemiz gerekir.