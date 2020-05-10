"Saklı cennet" Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Sarıçam ormanları, kristal karı ve eşsiz doğal güzellikleriyle adeta göz kamaştıran Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde göçmen kuşlarla renklendi.

İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıktaki 2007 rakımda bulunan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Asboğa Gölü, 13 bin 800 metrekarelik alanıyla ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan ve turizme kazandırılması beklenen göl, kuş bilimi üzerine araştırma yapan uzmanları da ağırlıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene bahar ayında ilk kuş sayımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Hem turizm hem de doğa için gölün çok kıymetli olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Asboğa Gölü özellikle göç döneminde kuşlarımız için çok önemli bir yer. Kuşlar bu gölü kullanarak göç yolculularına devam etmek için burada hem besleniyor hem de dinleniyor. İlkbaharın ilk kuş sayımını gerçekleştirdik ve yaklaşık 6 türden 100 den fazla kuş var. Bu sayı zamanla artacak. Burası yüksek bir dağ gölü ve havalar ısındıkça kuşların sayısı biraz daha aratacaktır."

- "Bölgedeki kuş çeşitliliği doğa turizmi açısından değerlendirmeli"

Çoban, göçmen kuşların doğa turizmi açısından önemine değinerek bölgedeki kuş çeşitliliğinin bu açıdan göl ile mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. Kuşların bölgeye gelmesinin aynı zamanda bir turizm potansiyeli oluşturduğunu vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Doğa turizm potansiyeli Asboğa Gölü ve içinde barındırdığı doğal yapı ile kuşlardan dolayı Sarıkamış için çok önemli bir değer. Nasıl Çıldır Gölü'nde insanlar aktiviteler yapıyorsa Asboğa Gölü üzerinde de bu tür aktiviteler geliştirilebilir. Bir nevi Asboğa Gölü'ne Sarıkamış'ın Çıldır Gölü diyebiliriz. Bunun da gerçekleşmesi için buraya çeşitli yatırımlar gerekiyor. Bunlar sağlandığı anda Asboğa Gölü de diğer kuş cenneti göller ve üzerinde aktiviteler yapılan göller gibi değer kazanacaktır."