Saklandığı yer tespit edildi... 'Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız?'

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı, kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası ve 84 bin TL para cezası bulunan, 7 yıl önce cezaevinden firar eden Cengiz P.'nin (38), Hamitler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

'Hiç beklemiyordum, nasıl yakaladınız?'

Çok sayıda polis ekibi, Cengiz P.'nin bulunduğu tespit edilen eve operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan Cengiz P.'nin polis ekiplerine ilk tepkisi ise "Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız, nasip bugüne kadarmış" sözleri olduğu öğrenildi.

Evde yapılan aramalarda ise farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve sahte ehliyetler ele geçirildi. Suç makinesi Cengiz P., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.