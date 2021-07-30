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Gündem Saklandığı evde yakalanmıştı... FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı
Gündem

Saklandığı evde yakalanmıştı... FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

FETÖ’nün emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu belirlenip darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı bulunan ve saklandığı Keçiören’deki evde önceki gün yakalanan Bilal Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Aysu Ünal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:57:00 -
Saklandığı evde yakalanmıştı... FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen FETÖ şüphelilerinden Bilal Ünal, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Savcının 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanmasını talep ettiği Ünal, isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Bugüne kadar Ankara'daydım, ailemle beraber yaşıyordum. Vatanını seven bir insanım." İfadelerini kullandı. Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ünal'ın tutuklanmasına hükmetti. Aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu belirtilen eşi Aysu Ünal ise başka bir mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'C' vasfında öğretmenmiş

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen Bilal Ünal için 2 Temmuz 2017'de yakalama kararı çıkarılmıştı. Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen Bilal Ünal, örgüt faaliyetlerinde 'Birol' kod adını kullandı. Mahrem yapılanmada 'öğretmeni' temsil eden 'C' vasfında olan Ünal, kimliğinin deşifre olmaması için 'patates hat' olarak bilen operasyonel telefon hatları üzerinden kendisinden sorumlu üst imamlarla irtibat kuruyordu. Örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da da hesabı bulunan Ünal'ın, örgüt yapılanmasında yer aldığına dair tanık beyanı da bulunmakta.

Kaynak: Sabah

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