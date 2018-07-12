Sakız yutmak zararlı mı?

Bazen isteyerek bazen de yanlışlıkla yuttuğumuz sakız yediğimiz yemekler gibi kolayca vücudumuzda sindirilemez. Normalde vücudumuz besinleri yapı taşlarına ayırır fakat sakız için bu durum geçerli değildir.

Bütil olarak adlandırılan ve sakıza kıvam veren kauçuk tabanı teker ve basketbol topu yapımında da kullanılır.

Eğer sakızı yutarsanız içeriğindeki kauçuk tabanı sindirim kanalı boyunca bir top halinde midenize gelir. Mide öz suyu ise kauçuk üzerinde herhangi bir etki göstermez. Bu yüzden sakızın küçük bir kısmı öğütülür. Öğütülmeyen kısım ise bağırsaklarla dışarı atılır.