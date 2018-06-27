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Sakız lekesinden kurtulmanın yolları

Sakız lekesi nasıl çıkar? Sakız lekesini çıkarmak için hangi yöntemlere başvurmak gerekir?

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:26
Sakız lekesinden kurtulmanın yolları

Çoğu zaman ağız kokusunu yok etmek için çiğnenen sakız bazen sıkıntılı durumlara yol açabilir. Yapıştığı yerden kolay kolay çıkmayan sakızı çıkarmak için uzun uğraşlar verilmesi gerekebilir. Ama bazı pratik yöntemlerle sakız yapıştığı yerden kolaylıkla çıkartılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak sakız lekelerinden kurtulun:

BUZ

Eğer sakız elbisenize ya da saçınıza yapıştıysa yapmanız gereken şey hemen bir buz alıp sakızın yapıştığı yere sürmek. Sakızın tamamen donmasını sağlayan buz sakızın bölgeden bir kalıp gibi düşmesini de sağlıyor.

MAYONEZ

Saçınıza ve elbisenize yapışan sakızı çıkarmak istiyorsanız başvurmanız gereken yöntemlerden biri sakız yapışan yere mayonez sürmek. Mayonezi bir süre sakızlı bölgede tutun daha sonra elinizle temizleyin.

VAZELİN

Vazelinde sakız yapışan yeri sakızdan arındırma konusunda size yardımcı olacaktır. Sakızın yapıştığı bölgeye bir miktar vazelin sürün. 10 dakika bu şekilde bekleyin. Daha sonra elinizle çıkarın.

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:26
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  4. püf noktaları
  5. temizlik
  6. leke çıkarma

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