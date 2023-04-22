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Medya Şakir'e gaz yok! Sen kullanma o zaman koçum
Medya

Şakir'e gaz yok! Sen kullanma o zaman koçum

Yeniakit Publisher
2023-04-22 12:14:00 -
Şakir'e gaz yok! Sen kullanma o zaman koçum

Gerçek adı “Murat Turan” olan, ancak babası Rahmi Turan’ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan eleman, Karadeniz gazının hanelere ücretsiz olarak verilmesinden rahatsız oldu.

Gerçek adı “Murat Turan” olan, ancak babası Rahmi Turan’ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu” müstear ismiyle yazılar kaleme alan eleman, Karadeniz gazının hanelere ücretsiz olarak verilmesinden rahatsız oldu. 

Muratoğlu, alaycı ifadeler kullandığı pespaye yazısında, özetle şunları kaydetti: 

"(…) Bayram hediyesinin kralı Erdoğan'dan geldi… Seçim sağ olsun cebinden veriyor gibi bir ay bedava doğalgaz verdi. Ayrıca 25 metreküpe kadar bir yıl bedava…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…)

Çıkan gaz bu fiyatlarla maliyetini kurtarsın ben razıyım… (...) Yırttık abicim! (…)"

 

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