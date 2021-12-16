Şakir Ercan Gül kimdir? Şakir Ercan Gül görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. Peki Şakir Ercan Gül kimdir? Şakir Ercan Gül nereli , kaç yaşında? Şakir Ercan Gül hangi görevlerde bulundu?

Şakir Ercan Gül kimdir?

Şakir Ercan Gül, 26 Mart 1967 ‘de Erzurum’da doğdu. 1984’te lise öğrenimini tamamladıktan sonra, 1988’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1998-1999 yılları arasında ABD’de (Boston) mesleki çalışmalarda bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında yaptı. Doktora çalışmasını “Neoliberalizm Sonrası Medyanın Hegemonik Güç İlişkilerindeki Rolü” tezi ile Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim dalında tamamladı.

Kariyerine Halkbank müfettişi olarak başlamış sırasıyla, Maliye müfettişliği ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004-2010 yılları arasında TMSF 2.Başkanı, 2010-2017 yılları arasında TMSF Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2021 yılları arasında ise Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır.

2018-2021 yılları arasında Aydın Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılından bu yana Sun Express Yönetim Kurulu üyesidir. 30 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen GÜL, 3 çocuk babasıdır.