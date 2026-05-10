Derbi galibiyeti bile yok! Sergen Yalçın'ın galibiyet oranı: % 50!
Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın başında 32 lig karşılaşmasına çıktı. 16'sını kazandı. Kalan 16 mücadelede ise puan kayıpları geldi. Bu arada derbi galibiyeti de yaşanmadı.
Sergen Yalçın'ın bu sezon Beşiktaş'la yakaladığı Süper Lig karnesi şöyle: 16 Galibiyet 8 Mağlubiyet 8 Beraberlik
Tecrübeli çalıştırıcı; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da Süper Lig'de galibiyet görmedi.
53 yaşındaki teknik adamın mukavelesi, önümüzdeki sezonun sonuna kadar devam ediyor. Sergen Yalçın, kaybedilen Trabzonspor derbisinin ardından, "Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım. Kampı ben yapmadım. Ben kurulmuş kadroya geldim. Bilerek geldim, şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Yalçın ayrıca, "Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincinde göreve başladım. Evet dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Beşiktaş hala benden önceki 3 hocanın maaşını ödüyor. Taraftar bırak derse bırakırız" açıklamasını da yapmıştı. Bu sözlere Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
