Belediye başkanının katili karısı çıktı!

İtalya’nın kuzeyindeki huzurlu San Giovanni kasabası, Belediye Başkanı Matteo Verdi’nin evinde ölü bulunmasıyla sarsıldı. yürütülen soruşturma sonucunda cinayeti, kasabanın "örnek hanımefendisi" olarak bilinen eşi Elena Lorenzi’nin işlediği ortaya çıktı.

İtalya’nın Toskana tepeleri arasında yer alan, üzüm bağları ve sessizliğiyle meşhur San Giovanni ilçesi, son yetmiş yılın en büyük trajedisine tanıklık ediyor. Kasabanın sevilen ve çalışkan Belediye Başkanı 52 yaşındaki Matteo Verdi, geçtiğimiz Salı gecesi malikanesinin kütüphanesinde göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk etapta olayın dışarıdan gelen bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen bir suikast ya da ters giden bir soygun girişimi olduğu düşünülse de, olay yeri inceleme ekiplerinin (RIS) evde yaptığı teknik analizler tüm senaryoyu değiştirdi.

Pencerelerde zorlama izine rastlanmaması ve değerli eşyaların yerinde durması, İtalyan Jandarması'nı (Carabinieri) aile içine odaklanmaya itti. Başkanın 20 yıllık eşi ve iki çocuk annesi olan Elena Lorenzi, olay gecesi verdiği çelişkili ifadeler ve güvenlik kameralarındaki boşluklar nedeniyle çapraz sorguya alındı. Kasaba halkının hayranlıkla izlediği, her açılışta ve davette mutluluk pozları veren çiftin arasındaki "kusursuz" imaj, dün gece yarısı gelen itirafla yerle bir oldu.

Savcılıktan sızan bilgilere göre Elena Lorenzi, saatler süren sorgunun ardından gözyaşları içinde suçunu itiraf etti. Lorenzi'nin ifadesinde, dışarıdan görünen ışıltılı hayatın aksine, ev içinde uzun süredir psikolojik şiddet ve ağır bir baskı altında olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Olay gecesi, Başkan Verdi'nin yeni seçim kampanyası stratejileri üzerine tartıştıkları ve tartışmanın büyümesi üzerine Lorenzi’nin, eşine ait ruhsatlı silahı ateşlediği belirtildi.

San Giovanni belediye binası önünde toplanan yüzlerce ilçe sakini, hem saygı duydukları başkanlarının yasını tutuyor hem de "asla yapmaz" dedikleri Lorenzi’nin bu eylemi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Adliye sarayına sevk edilen Elena Lorenzi, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya genelinde büyük yankı uyandıran bu olay, "kapalı kapılar ardındaki sırlar" tartışmasını bir kez daha ülkenin gündemine taşıdı.